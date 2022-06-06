Россию перехитрили две страны ЕС – о чем договорились за спиной Путина

Две страны ЕС договорились о снижении зависимости от российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Для сокращения зависимости от российского газа Германия и Нидерланды собираются добывать собственный газ в Северном море и уже получили на это разрешение.
Об этом сообщает издание Daily Express.
Контролирующие органы выдали разрешение на реализацию газовых проектов из-за полномасштабной войны РФ против Украины.
"Путина перехитрили: две страны ЕС заключили сделку, чтобы ослабить власть Кремля в Европе. Хотя ЕС еще не включил газовое эмбарго в пакет санкций на фоне жестокой путинской войны, он, безусловно, ищет способы уменьшить свою зависимость от поставок из России", – отмечает издание.
Также повлияло то, что российский монополист "Газпром" решил отключить Нидерланды от голубого топливо из-за того, что голландский газовый трейдер GasTerra отказался платить за газ в рублях, по схеме Путина.
Зачем "Газпром" отключает страны ЕС
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня", что компания-гигант таким образом пытается давить на Европу.
Для самого "Газпрома" этот пиар-ход вреда не принесет, потому что монополист закручивает гайки только тем странам, которые не составляют для него стратегического значения, или мелким компаниям.
Те компании, которым Москва перекрыла поставки, могут обойтись и без российского газа, поскольку имеют альтернативные источники.
О том, подействует ли этот шантаж на европейцев, читайте в нашем материале.
"Сегодня" ранее писали, какая страна полностью разрывает отношения с "Газпромом" и никогда не вернется к переговорам, а также рассказывали, кто наотрез отказался выполнять требования Кремля.