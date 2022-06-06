Росію перехитрили дві країни ЄС – про що домовилися за спиною Путіна

Дві країни ЄС домовилися щодо зниження залежності від російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для скорочення залежності від російського газу Німеччина та Нідерланди збираються видобувати власний газ у Північному морі і вже отримали на це дозвіл.

Про це повідомляє видання Daily Express.

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Контролюючі органи видали дозвіл на реалізацію газових проєктів через повномасштабну війну РФ проти України.

"Путіна перехитрили: дві країни ЄС уклали угоду, щоб послабити владу Кремля в Європі. Хоча ЄС ще не включив газове ембарго до пакету санкцій на тлі жорстокої путінської війни, він, безумовно, шукає способи зменшити свою залежність від постачання з Росії", – зазначає видання.

Зазначається, що у 2021 році земля Нижня Саксонія відмовилася від видачі дозволів на такі проєкти, але зараз різко передумала через кровопролитну війну.

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Також вплинуло те, що російський монополіст "Газпром" вирішив відключити Нідерланди від блакитного палива через те, що голландський газовий трейдер GasTerra відмовився платити за газ у рублях, за схемою Путіна

Навіщо "Газпром" відключає країни ЄС

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, що компанія-гігант таким чином намагається тиснути на Європу.

Для самого "Газпрому" цей піар-хід шкоди не принесе, тому що монополіст закручує гайки тільки тим країнам, які не становлять для нього стратегічного значення, або дрібним компаніям.

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Ті компанії, яким Москва перекрила постачання, можуть обійтися і без російського газу, оскільки мають альтернативні джерела.

Про те, чи подіє цей шантаж на європейців, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, яка країна повністю розриває стосунки з "Газпромом" і ніколи не повернеться до переговорів, а також розповідали, хто навідріз відмовився виконувати вимоги Кремля.