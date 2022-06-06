Росію перехитрили дві країни ЄС – про що домовилися за спиною Путіна

Дві країни ЄС домовилися щодо зниження залежності від російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Для скорочення залежності від російського газу Німеччина та Нідерланди збираються видобувати власний газ у Північному морі і вже отримали на це дозвіл.
Про це повідомляє видання Daily Express.
Контролюючі органи видали дозвіл на реалізацію газових проєктів через повномасштабну війну РФ проти України.
"Путіна перехитрили: дві країни ЄС уклали угоду, щоб послабити владу Кремля в Європі. Хоча ЄС ще не включив газове ембарго до пакету санкцій на тлі жорстокої путінської війни, він, безумовно, шукає способи зменшити свою залежність від постачання з Росії", – зазначає видання.
Також вплинуло те, що російський монополіст "Газпром" вирішив відключити Нідерланди від блакитного палива через те, що голландський газовий трейдер GasTerra відмовився платити за газ у рублях, за схемою Путіна
Навіщо "Газпром" відключає країни ЄС
Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, що компанія-гігант таким чином намагається тиснути на Європу.
Для самого "Газпрому" цей піар-хід шкоди не принесе, тому що монополіст закручує гайки тільки тим країнам, які не становлять для нього стратегічного значення, або дрібним компаніям.
Ті компанії, яким Москва перекрила постачання, можуть обійтися і без російського газу, оскільки мають альтернативні джерела.
Про те, чи подіє цей шантаж на європейців, читайте у нашому матеріалі.
"Сьогодні" раніше писали, яка країна повністю розриває стосунки з "Газпромом" і ніколи не повернеться до переговорів, а також розповідали, хто навідріз відмовився виконувати вимоги Кремля.