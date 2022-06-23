Россию уничтожат до основания: США придумали, как лишить агрессора самого важного

США продвигают миру новую идею / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

США предлагают миру новую идею, как остановить агрессора, — заставить РФ продавать свою нефть так дешево, чтобы государство не могло позволить себе вести войну.

Об этом информирует Washington Post.

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Несмотря на запрет США, Великобритании и Канады на импорт российской нефти, ЕС введет эмбарго на морские поставки российской нефти до декабря и топлива на начало следующего года. Как следствие, зависимость ЕС от российских энергоресурсов позволяет агрессору получать сверхприбыли от их реализации.

Как говорит министр финансов США Джанет Йеллен, странам, воздержавшимся от санкций, нужно разрешить продолжать покупать нефть, но сократить прибыль Москвы от этих продаж.

Так, европейские страны уже договорились прекратить страхование поставок российской нефти. Но в США утверждают, что западные правительства могли бы еще попытаться ввести ценовой потолок, сказав покупателям, что они могут продолжать пользоваться этой страховкой, пока они соглашаются не платить за нефть на борту больше определенной цены.

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