Попри заборону США, Великої Британії та Канади на імпорт російської нафти, ЄС запровадить ембарго на морські постачання російської нафти до грудня та палива на початок наступного року. Як наслідок — залежність ЄС від російських енергоресурсів дозволяє агресору отримувати надприбутки від їх реалізації.
Як говорить міністр фінансів США Джанет Єллен, країнам, які утрималися від санкцій, потрібно дозволити й надалі купувати нафту, але скоротити прибуток Москви від цього продажу.
Зокрема, європейські країни вже домовилися припинити страхування постачання російської нафти. Але в США стверджують, що західні уряди могли б ще спробувати запровадити цінову стелю, сказавши покупцям, що вони можуть продовжувати користуватися цією страховкою, поки вони погоджуються не платити за нафту на борту більш ніж за певну ціну.