Росію знищать вщент: США придумали, як позбавити агресора найважливішого

США просувають світові нову ідею / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

США пропонує світові нову ідею, як зупинити агресора, — змусити РФ продавати свою нафту так дешево, щоб держава не могла дозволити собі вести війну.

Про це інформує Washington Post.

Реклама

Попри заборону США, Великої Британії та Канади на імпорт російської нафти, ЄС запровадить ембарго на морські постачання російської нафти до грудня та палива на початок наступного року. Як наслідок — залежність ЄС від російських енергоресурсів дозволяє агресору отримувати надприбутки від їх реалізації.

Як говорить міністр фінансів США Джанет Єллен, країнам, які утрималися від санкцій, потрібно дозволити й надалі купувати нафту, але скоротити прибуток Москви від цього продажу.

Зокрема, європейські країни вже домовилися припинити страхування постачання російської нафти. Але в США стверджують, що західні уряди могли б ще спробувати запровадити цінову стелю, сказавши покупцям, що вони можуть продовжувати користуватися цією страховкою, поки вони погоджуються не платити за нафту на борту більш ніж за певну ціну.

Реклама