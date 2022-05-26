Вихід знайдено? Європа придумала, як остаточно злізти з газової голки РФ

Європейський Союз хоче збудувати газопровід з Іспанії до Італії. Це, за словами експертів у газовій сфері, допоможе частково позбутися залежності від РФ.
Про це пише іспанська газета El Pais.
Відбуватиметься будівництво в рамках плану REpowerEU, мета якого, власне, зменшити споживання блакитного палива з Росії.
Як збираються втілити проєкт?
"Ідея полягає в тому, щоб вивантажувати LNG у порту Барселони, перетворювати його там у газоподібний стан і отримувати трубою", – пояснив суть проєкту співрозмовник видання.
Так, Іспанія має шість заводів з регазифікації зрідженого природного газу, які не працюють на повну потужність, тому що країні стільки не потрібно, а транзит газу до Європи обмежено через недостатню потужність наявних газопроводів. За словами експертів у газовій сфері, цей проєкт здатен в буквальному сенсі змінити геополітичну ситуацію.
"Францію, яка ніколи не хотіла газового коридору з Іспанією, можна обійти, і це може змусити Єлисейський палац замислитися. Іспанія тепер має альтернативу, побачимо, як розвиватиметься ситуація", – каже співрозмовник видання.
Поряд з цим Іспанія наполягає на перезапуску проєкту гзопроводу MidCat. Він міг би зʼєднати газотранспортні системи Іспанії та Франції з перспективою на переорієнтування на водень у майбутньому.
З "Газпромом" достроково розривають контракт
Польща вирішила не чекати кінця року і розірвати контракт на постачання газу з російським "Газпромом".
Крім цього, поляки відмовилися відкривати рахунки в рублях на вимогу Кремля, а польська національна газова компанія PGNiG повідомила, що її газове сховище заповнено майже 80%.
Варто врахувати той момент, що чим ближче літо, тим нижчим є попит на природний газ.
У будь-якому разі Польща без газу не залишиться, адже країна має альтернативні джерела поставки блакитного палива через термінал для його прийому Свиноуйсьце, а також магістральний газопровід з Литвою.
"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" допомагав Путіну готувати вторгнення в Україну, та розповідали, хто подає до суду на кремлівську компанію та за що.