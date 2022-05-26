Вихід знайдено? Європа придумала, як остаточно злізти з газової голки РФ

У процедурі зменшення залежності від РФ, за планами Європи, допоможуть Італія та Іспанія

Майбутній проєкт покликаний змінити геополітичну ситуацію у світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз хоче збудувати газопровід з Іспанії до Італії. Це, за словами експертів у газовій сфері, допоможе частково позбутися залежності від РФ.

Про це пише іспанська газета El Pais.

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Відбуватиметься будівництво в рамках плану REpowerEU, мета якого, власне, зменшити споживання блакитного палива з Росії.

Як збираються втілити проєкт?

"Ідея полягає в тому, щоб вивантажувати LNG у порту Барселони, перетворювати його там у газоподібний стан і отримувати трубою", – пояснив суть проєкту співрозмовник видання.

Так, Іспанія має шість заводів з регазифікації зрідженого природного газу, які не працюють на повну потужність, тому що країні стільки не потрібно, а транзит газу до Європи обмежено через недостатню потужність наявних газопроводів. За словами експертів у газовій сфері, цей проєкт здатен в буквальному сенсі змінити геополітичну ситуацію.

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"Францію, яка ніколи не хотіла газового коридору з Іспанією, можна обійти, і це може змусити Єлисейський палац замислитися. Іспанія тепер має альтернативу, побачимо, як розвиватиметься ситуація", – каже співрозмовник видання.

Поряд з цим Іспанія наполягає на перезапуску проєкту гзопроводу MidCat. Він міг би зʼєднати газотранспортні системи Іспанії та Франції з перспективою на переорієнтування на водень у майбутньому.

З "Газпромом" достроково розривають контракт

Польща вирішила не чекати кінця року і розірвати контракт на постачання газу з російським "Газпромом".

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Крім цього, поляки відмовилися відкривати рахунки в рублях на вимогу Кремля, а польська національна газова компанія PGNiG повідомила, що її газове сховище заповнено майже 80%.

Варто врахувати той момент, що чим ближче літо, тим нижчим є попит на природний газ.

У будь-якому разі Польща без газу не залишиться, адже країна має альтернативні джерела поставки блакитного палива через термінал для його прийому Свиноуйсьце, а також магістральний газопровід з Литвою.

"Сьогодні" раніше писали, як "Газпром" допомагав Путіну готувати вторгнення в Україну, та розповідали, хто подає до суду на кремлівську компанію та за що.