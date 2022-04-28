Shell перестанет покупать смешанную российскую нефть: что это значит

Российскуюразбавленную нефть не будет покупать Shell / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нефтяная компания-гигант Royal Dutch Shell прекращает покупать российсккую нефть, смешанную с нефтью, произведенной в другой стране.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что Shell изменила требования к закупкам нефтепродуктов и теперь не будет принимать российскую нефть в любом количестве, включая смеси.

"Мы работаем над тем, чтобы поэтапно исключить российскую нефть и газ из нашей цепочки поставок, одновременно защищая поставки энергии и топлива, на которые ежедневно полагаются миллионы людей", — рассказали в компании.

Shell и российская нефть

8 марта в компании уже заявляли, что полностью отказываются от закупок российской нефти отметив при этом, что за деньги, от продажи энергоресурсов, будут финансировать гуманитарну помощь Украине. Но чуть позже стало известно, что Shell все-таки покупает российскую нефть, прикрываясь схемой.

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По данным журналистов из издания Bloomberg суть схемы, которой пользовалась нефтяная компания, такова: покупается баррель нефти, в котором только 49,99% российского продукта. Остальные 50,01% имеют другое происхождение. Технически такой нефтяной груз не является российским. Этим и пользовался Shell.

Напомним также, что из-за вторжения России в Украину Shell пытается продать свою долю в крупнейшем СПГ-проекте в России "Сахалин-2". Также мы рассказывали, во сколько миллиардов долларов Shell обойдется выход из РФ.