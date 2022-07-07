Shell построит в Европе энергетический завод-гигант – что он будет производить

Shell построит в Европе огромный водородный завод / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, принадлежащая совместно Британии и Нидерландам, объявила о намерении построить крупнейший в Европе завод по производству "зеленого" водорода.
Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.
Предприятие будет называться Holland Hydrogen I и его разместят в крупнейшем европейском порту в городе Роттердам. Ввод в эксплуатацию планируется к 2025 году, а мощность завода составит 60 тонн водорода в день.
Энергия, необходимая для процесса электролиза, будет поступать на завод от ветропарка Hollandse Kust, часть которого принадлежит Shell. Его планируют запустить в 2023 году.
Производимый Holland Hydrogen I водород Shell будет поставлять через новый трубопровод HyTransPort на завод Chemicals Парк Роттердам.
В ЕС сделали "зелеными" газ и атом
С 1 января 2023 года вступит в силу решение о внесении атомной энергетики и природного газа в список "зеленых" технологий – так называемой "таксономии ЕС".
Еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид МакГиннес подчеркнула, что пришло время Европе полностью отказаться от крайне вредных ресурсов, таких как уголь.
По ее мнению, газ и атомная энергия могли бы способствовать тяжелому переходу к климатической нейтральности.
"Сегодня" ранее писали, что в Финляндии разработали чудо-батарею для климата, и рассказывали, какой масштабный план по развитию "зеленой энергетики" придумали в Украине.