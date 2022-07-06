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В ЕС сделали "зелеными" газ и ядерную энергетику: что теперь изменится в Европе

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 17:40
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Акт о принятии таксономии вступит в силу с 1 января 2023 года
Газовая и ядерная энергетики теперь - "зеленые" технологии
Газовая и ядерная энергетики теперь - "зеленые" технологии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия приняла решение о внесении атомной энергетики и природного газа в список зеленых технологий – так называемой "таксономии ЕС".

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Это решение было принято, в частности, на фоне вторжения России в Украину и понимания ненадежности страны-агрессорки как энергетического партнера. По словам еврокомиссара по финансовым вопросам Мэйрид МакГиннес, пришло время, когда Европе нужно отказываться от таких крайне вредных энергоресурсов, как уголь.

"Газ и атомная энергия могли бы способствовать тяжелому переходу к климатической нейтральности. Мы разработали строгие условия для их включения в таксономию. Для них будут установлены четкие ограничения и сроки поэтапного вывода из эксплуатации", – подчеркнула она.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, основные ограничения для газовых энергопроектов заключаются в том, что они должны продуцировать не более 100 г СО2/кВт-ч (не более 270 г СО2/кВтч при получении разрешения на строительство до 31 декабря 2030 года) и стать низкоуглеродными или возобновляемыми активами к концу 2035 года.

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Для атомных энергопроектов внедряются ограничения по минимизации радиоактивных отходов. Кроме того, разрешение на строительство новых атомных блоков можно будет получить только к 2045 году, тогда как ядерные реакторы должны будут соответствовать высоким стандартам безопасности.

Акт о принятии таксономии вступит в силу с 1 января 2023 г., если все страны-члены ЕС согласятся с этим решением.

Инвестиции в Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы инвесторы развивали в Украине проекты в сфере зеленой" энергетики. Он отметил, что реализацию этих проектов можно начать уже сейчас.

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Добавим, что на протяжении последних пяти лет Украина привлекла около 10 млрд евро инвестиций в альтернативные источники энергетики.

"Сегодня" раньше писали, сколько средств наша страна хочет привлечь для развития "зеленой" энергетики. Также мы рассказывали, что за чудо-батарею изобрели ученые в Финляндии и для чего она нужна.

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