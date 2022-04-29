Снова рвутся вверх! Почему цены на нефть Brent и WTI внезапно изменили курс

Цены на нефть постепенно растут / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти после недавнего снижения сменила свой курс на рост. Большинство экспертов объясняют это опасениями по поводу перебоев с поставками, ведь западные санкции ограничивают экспорт нефти с целью дальнейшего тотального отказа.

Об этом свидетельствует информация Reuters и Investing.

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Так, по данным последнего источника, решение по эмбарго на российскую нефть будет, вероятно, объявлено на следующей неделе. На понедельник, 2 мая, уже назначено экстренное совещание министров энергетики блока.

Эмбарго, как известно, заставит европейских покупателей искать ограниченный круг поставщиков, чтобы заменить их нефтью импорт из России.

В пятницу, 29 апреля, в 16:54 по киевскому времени стоимость фьючерсов эталонной марки Brent на бирже составляла 108,77 долл. за баррель, WTI — 106,67 долл. за баррель.

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Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Стоимость нефти / Фото: Investing.com

Как информирует агентство Reuters, цены на нефть проявляют такую волатильность и потому, что Пекин не проявил никаких признаков ослабление мер по локдауну, невзирая на влияние на его экономику и глобальные цепочки поставок.

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Важные законы США

Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.

Один из документов прекращает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, а второй вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей. В частности, нефти, газа и угля. Соответствующие решения были приняты на фоне войны между Россией и Украиной.

Как рассказала поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью "24 каналу", ее страна сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности за зверства, совершенные в Украине. Соответствующее заявление Квин сделала после трагедии в Буче.

Напомним, что ЕС готовит "умные санкции" против импорта нефти РФ, являющейся вторым в мире экспортером сырья после Саудовской Аравии. По мнению некоторых аналитиков, победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции 24 апреля также может поддержать цены на нефть.

Раньше мы писали, когда Европа полностью откажется от нефти агрессора.