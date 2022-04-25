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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Европа нашла замену российской нефти: где будут теперь покупать сырье

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 апреля, 13:46
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Замену "кровавой нефти" нашла французская компания TotalEnergies
TotalEnergies является одной из семи «сверхбольших» нефтяных компаний
TotalEnergies является одной из семи «сверхбольших» нефтяных компаний / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Французская TotalEnergies впервые за два года зафрахтовала танкер для того, чтобы отгрузить нефть из Объединенных Арабских Эмиратов в начале мая в Европу.

Об этом сообщает Reuters.

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Танкер SUezmax Moscow Spirit зафрахтован (а это соглашение о найме судна для выполнения рейса или ряда рейсов, или на оговоренный период времени) для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна для Великобритании 1-3 мая.

Напомним, что нефть Das из Абу-Даби последний раз отгружалась для Италии в мае 2020 г.

Трейдеры говорят, что в ближайшие месяцы в Европу будут отправлены больше партий сырой нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать поставки российской нефти, поскольку Евросоюз готовит новые "умные" санкции против импорта российской нефти. Это, возможно, приведет к перенаправлению некоторых поставок дальше с Азии.

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Как Украина может заменить российскую нефть?

Украина может заменить российскую нефть с помощью обычного рапса, который мы выращиваем в достаточно больших объемах.

Как рассказал фермер Виктор Шеремета в Facebook, с одного гектара рапса можно получить более тонны биодизеля, который к тому же является куда более экологичным топливом, чем нефть.

Одна тонна этого горючего помогает избежать потребления свыше тысячи тонн российской нефти.

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Раньше мы рассказывали, что Shell продает свой самый большой проект в России, уже идут переговоры с представителями из Китая.

Также мы писали, когда Европа полностью откажется от нефти агрессора.

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Венгрия Венгрия
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Словакия Словакия
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Молдова Молдова
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