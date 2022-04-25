Нефть стремительно падает в цене — сколько теперь стоит Brent и WTI

Цены на нефть опустились почти до двухнедельного минимума

Стоимость нефти продолжила свое падение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти в понедельник, 25 апреля, упала почти до двухнедельного минимума. Среди основных причин такого явления – долговременный карантин в Шанхае из-за COVID-1 и потенциальное повышение ставок в США. А это, как утверждают эксперты, нанесет ущерб глобальному экономическому росту и спросу на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно данным Investing, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent на 25 апреля 10:30 по киевскому времени составляли 102,31 долл. за баррель, а WTI — 98, 40 долл. за баррель. Напомним, 22 апреля эти данные составляли 106,77 долл. за баррель и 102,27 долл. за баррель соответственно.

Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

Динамика цен на нефть / Фото: Investing.com

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В чем причины снижения?

Как заявил управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес в комментарии Reuters, причин снижения цен на нефть две:

уменьшение потребления черного золота в Китае. Власти Шанхая, борющиеся со вспышкой COVID-19, возвели заграждения у жилых домов, что вызвало новый общественный резонанс по поводу локдауна;

черного золота в Китае. Власти Шанхая, борющиеся со вспышкой COVID-19, возвели заграждения у жилых домов, что вызвало новый общественный резонанс по поводу локдауна; повышение процентных ставок Федеральной резервной системы с целью замедлить экономику США.

Что будет с ценами на нефть дальше?

Аналитики издания говорят, что в этом году цены на нефть могут вырасти из-за обострения ситуации вокруг российского вторжения в Украину. Подразумевается усиление давления на ЕС с целью ввести санкции против российской нефти.

"Не ожидается, что цены на нефть упадут ниже 90 долларов за баррель из-за перспектив потенциального запрета ЕС на российскую нефть", — сказал Хироюки Кикукова, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

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Напомним, что ЕС готовит "умные санкции" против импорта нефти РФ, являющейся вторым в мире экспортером сырья после Саудовской Аравии. По мнению некоторых аналитиков, победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции 24 апреля также может поддержать цены на нефть.

Напомним, Shell продает свой самый большой проект в России, уже идут переговоры с представителями из Китая.

Раньше мы рассказывали, какие три варианта запрета российской нефти рассматривает ЕС.