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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Уникальное зеленое топливо: как Украина может заменить российскую нефть

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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25 апреля, 09:38
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Рассказываем, какой уникальный ресурс может помочь Украине стать независимой от российской нефти
Украина может вырабатывать заменитель российской нефти
Украина может вырабатывать заменитель российской нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может заменить российскую нефть с помощью обыкновенного рапса, который мы выращиваем в достаточно больших объемах.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал фермер Виктор Шеремета.

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По его словам, из одного гектара рапса можно получить более тонны биодизеля, который к тому же, является куда более экологичным топливом, чем нефть.

Одна тонна этого топлива помогает избежать потребления более одной тысячи тонн российской нефти.

"Пока Россия бомбит наши нефтебазы и существуют ограниченные каналы поставки горючего в Украину, Министерству энергетики стоит задуматься об использовании рапса как биотоплива. Украина для этого имеет доступные технологии и возможности", – считает эксперт.

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Водородные перспективы ЕС

Ранее мы рассказывали, что "Оператор ГТС Украины" подписал соглашение с Европейской водородной магистралью об интеграции инфраструктур.

Отмечается, что это создаст для транспортировки водорода по трубопроводам производства до конечных потребителей. Всего в инициативе принимает участие 31 газовая компания по всей Европе.

Украина имеет большой потенциал и даже может стать водородным хабом Европы, убежден заместитель генерального директора по развитию и трансформации "Оператора ГТС" Павел Станчак.

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"Сегодня" также писали, что ученые научились запускать в космос спутники с помощью водородной пушки, и рассказывали о солнечных батареях, которые могут работать даже ночью.

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