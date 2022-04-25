Унікальне зелене паливо: як Україна може замінити російську нафту

Україна може замінити російську нафту за допомогою звичайного ріпаку, який ми вирощуємо у досить великих обсягах.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів фермер Віктор Шеремета.
За його словами, з одного гектара ріпаку можна отримати понад тонну біодизеля, який до того ж є куди більш екологічним пальним, ніж нафта.
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Одна тонна цього пального допомагає уникнути споживання понад тисячі тонн російської нафти.
"Поки Росія бомбардує наші нафтобази й існують обмежені канали постачання пального в Україну, Міністерству енергетики варто задуматися про використання ріпаку як біопалива. Україна для цього має доступні технології та можливості", – вважає експерт.
Водневі перспективи ЄС
Раніше ми розповідали, що "Оператор ГТС України" підписав угоду з Європейською водневою магістраллю щодо інтеграції інфраструктур.
Зазначається, що це створить для транспортування водню трубопроводами виробництва до кінцевих споживачів. Загалом в ініціативі бере участь 31 газова компанія по всій Європі.
Україна має великий потенціал і навіть може стати водневим хабом Європи, переконаний заступник генерального директора з розвитку та трансформації "Оператора ГТС" Павло Станчак.
"Сьогодні" також писали, що вчені навчилися запускати у космос супутники за допомогою водневої гармати, і розповідали про сонячні батареї, які можуть працювати навіть уночі.