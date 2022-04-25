Унікальне зелене паливо: як Україна може замінити російську нафту

Розповідаємо, який унікальний ресурс може допомогти Україні стати незалежною від російської нафти

Україна може виробляти замінник російської нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може замінити російську нафту за допомогою звичайного ріпаку, який ми вирощуємо у досить великих обсягах.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів фермер Віктор Шеремета.

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За його словами, з одного гектара ріпаку можна отримати понад тонну біодизеля, який до того ж є куди більш екологічним пальним, ніж нафта.

Одна тонна цього пального допомагає уникнути споживання понад тисячі тонн російської нафти.

"Поки Росія бомбардує наші нафтобази й існують обмежені канали постачання пального в Україну, Міністерству енергетики варто задуматися про використання ріпаку як біопалива. Україна для цього має доступні технології та можливості", – вважає експерт.

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Водневі перспективи ЄС

Раніше ми розповідали, що "Оператор ГТС України" підписав угоду з Європейською водневою магістраллю щодо інтеграції інфраструктур.

Зазначається, що це створить для транспортування водню трубопроводами виробництва до кінцевих споживачів. Загалом в ініціативі бере участь 31 газова компанія по всій Європі.

Україна має великий потенціал і навіть може стати водневим хабом Європи, переконаний заступник генерального директора з розвитку та трансформації "Оператора ГТС" Павло Станчак.

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"Сьогодні" також писали, що вчені навчилися запускати у космос супутники за допомогою водневої гармати, і розповідали про сонячні батареї, які можуть працювати навіть уночі.