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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

ЕС рассматривает три варианта запрета российской нефти — какой из них наиболее действенный

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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23 апреля, 10:59
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В одном из них говорится о введении граничной цены на энергоресурс агрессора
Пока проходят только переговоры по запрету российского энергоресурса
Пока проходят только переговоры по запрету российского энергоресурса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Американские и европейские чиновники ведут переговоры по ограничению импорта нефти из России, а также по сокращению доходов страны от продажи энергоресурсов.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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По их данным, рассматриваются три основных варианта:

  • введение эмбарго;
  • установление предельной цены;
  • создание "механизма оплаты для удержания выручки", полученной Россией с начала военной операции в Украине.

Эмбарго на нефть может увеличить доходы России от поставок

По данным Bloomberg, США опасаются, что эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и росту доходов России от снабжения.

Так, как считают источники издания, странам будет легче достичь консенсуса по ограниченному запрету на нефть, чем по эмбарго на дизельное топливо и другой продукции.

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Важные законы США

Джо Байден подписал два закона, вводящие новые санкции против России и Беларуси.

Один из документов прекращает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, а второй вводит эмбарго на импорт российских энергоносителей. В частности, нефти, газа и угля. Соответствующие решения были приняты на фоне войны между Россией и Украиной.

Как рассказала поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью "24 каналу", ее страна сделает все, чтобы привлечь виновных к ответственности за зверства, совершенные в Украине. Соответствующее заявление Квин сделала после трагедии в Буче.

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Раньше мы рассказывали, почему дешевеет нефть эталонных марок, а также писали, когда Европа полностью откажется от нефти агрессора.

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