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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

ЄС розглядає три варіанти заборони російської нафти — який з них найдієвіший

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 квітня, 10:59
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В одному з них говориться про запровадження граничної ціни на енергоресурс агресора
Поки проходять лише переговори щодо заборони російського енергоресурсу
Поки проходять лише переговори щодо заборони російського енергоресурсу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Американські та європейські чиновники ведуть переговори щодо обмеження імпорту нафти з Росії, а також щодо скорочення доходів країни від продажу енергоресурсів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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За їх даними, розглядаються три основні варіанти:

  • запровадження ембарго;
  • встановлення граничної ціни;
  • створення "механізму оплати для утримання виручки", яку Росія отримала від початку воєнної операції в Україні.

Ембарго на нафту може збільшити доходи Росії від постачання

За даними Bloomberg, США боїться, що ембарго на російську нафту з боку ЄС призведе до різкого зростання цін та збільшення доходів Росії від постачання.

Тож, як вважають джерела видання, країнам буде легше досягти консенсусу щодо обмеженої заборони на нафту, ніж щодо ембарго на дизельне паливо та іншої продукції.

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Важливі закони США

Джо Байден підписав два закони, які запроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі.

Один з документів припиняє нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю, а другий запроваджує ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафти, газу та вугілля. Відповідні рішення ухвалили на тлі війни між Росією та Україною.

Як розповіла повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтервʼю "24 каналу", її країна зробить усе, щоб притягнути винних до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. Відповідну заяву Квін зробила після трагедії у Бучі.

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Раніше ми розповідали, чому дешевшає нафта еталонних марок, а також писали, коли Європа повністю відмовиться від нафти агресора.

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