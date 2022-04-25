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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Європа знайшла заміну російській нафті: де тепер купуватимуть сировину

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 13:46
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Заміну "кривавій нафті" знайшла французька TotalEnergies
TotalEnergies є однією з семи «надвеликих» нафтових компаній
TotalEnergies є однією з семи «надвеликих» нафтових компаній / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Французька TotalEnergies вперше за два роки зафрахтувала танкер для того, щоб відвантажити нафту з Об'єднаних Арабських Еміратів на початку травня до Європи.

Про це повідомляє Reuters.

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Танкер SUezmax Moscow Spirit зафрахтований (угода про наймання судна для виконання рейсу чи низки рейсів, або на обумовлений період часу) для відвантаження 1 млн барелів сирої нафти Murban з порту Джебель-Данна для Великої Британії 1-3 травня.

Нагадаємо, що нафта Das з Абу-Дабі востаннє відвантажувалася для Італії у травні 2020 року.

Трейдери кажуть, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки Євросоюз готує нові "розумні" санкції щодо імпорту російської нафти. Це, можливо, приведе до перенаправлення деяких поставок далі від Азії.

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Як Україна може замінити російську нафту?

Україна може замінити російську нафту за допомогою звичайного ріпаку, який ми вирощуємо у досить великих обсягах.

Як розповів фермер Віктор Шеремета у Facebook, одного гектара ріпаку можна отримати понад тонну біодизеля, який до того ж є куди більш екологічним пальним, ніж нафта.

Одна тонна цього пального допомагає уникнути споживання понад тисячі тонн російської нафти.

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Раніше ми розповідали, що Shell продає свій найбільший проєкт у Росії, вже йдуть перемовини з представниками з Китаю.

Також ми писали, коли Європа повністю відмовиться від нафти агресора.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
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12%
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