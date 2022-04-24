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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Дістанеться Китаю? Shell продає свій найбільший проєкт в Росії

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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24 квітня, 14:20
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Нафтогігант почав переговори про продаж своєї частки в російському проєкті
Акції Shell можуть придбати китайці
Акції Shell можуть придбати китайці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нафтовий гігант Shell виходить з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Компанія вже веде переговори про продаж своєї частини в найбільшому ЗПГ-проєкті в Росії "Сахалін-2".

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Shell намагається зменшити збитки через зупинення діяльності в РФ. Компанія веде переговори з китайськими Cnooc, CNPC та Sinopec щодо продажу 27,5% частки у родовищі "Сахалін-2".

Переговори ускладнюються тим, що представники Китаю погодяться на угоду лише в тому разі, якщо британсько-нідерландська нафтогазова компанія, зі свого боку, зробить суттєву знижку.

Якщо керівництво Shell погодиться на такі умови — це може призвести до великих втрат для нафтогіганта.

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Shell купує російські нафтопродукти, хоча раніше заявляла про вихід з ринку РФ

Нафтогігант знайшов досить цікаву схему, яка дозволяє компанії й надалі купувати нафтопродукти країни-агресора.

Суть схеми, якою користується нафтова компанія, така: купується барель нафти, що містить лише 49,99% російського продукту. Інші 50,01% мають будь-яке інше походження. Технічно такий нафтовий вантаж не є російським, чим користується Shell.

Shell офіційно змінила умови своїх контрактів, щоби дозволити таке змішування нафти. Тепер у них йдеться, що товарами російського походження вважають лише ті, обсяг яких на 50% складається з матеріалів, вироблених у РФ.

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Ми також розповідали, у скільки мільярдів доларів Shell обійдеться вихід з РФ і що Росія знайшла платника за газ у Європі.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
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