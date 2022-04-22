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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Без грошей не залишаться: Росія знайшла платника за газ у Європі?

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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22 квітня, 12:17
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Йдеться про постачання російського газу до Євросоюзу за контрактами, укладеними до 21 квітня
Королівство ще місяць платитиме за постачання газу з РФ
Королівство ще місяць платитиме за постачання газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Гроші за російський газ, згідно з рішенням Управління із забезпечення дотримання фінансових санкцій Великобританії (OFSI), надходитимуть на рахунки "Газпромбанку" та його дочірніх компаній як мінімум до кінця травня.

Про це повідомляє видання Коммерсант.

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Російські журналісти стверджують, що ця ліцензія поширюється на договори на обслуговування, які були укладені до дати набуття ним чинності, тобто до 21 квітня, а термін дії закінчується 31 травня.

Термін стандартної ліцензії, яка дозволяє OFSI здійснювати угоди з "Газпромбанком", спливає 23 квітня. Це стосується ще чотирьох банків, які потрапили до цього списку цього дня.

Газпромбанк та санкції

Наприкінці березня Великобританія запровадила нові санкції проти російських банків Газпромбанк та Альфа-Банк. До Газпромбанку надходить найбільша кількість грошей за російські енергоносії. Альфа-Банк – один із основних приватних кредиторів РФ.

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Фінансові установи потрапили до списку 59 фізичних та юридичних осіб із РФ, на які наклали санкції країни Заходу через початок війни в Україні.

Раніше редакція "Сегодня" розповідала, що зміниться для українців , коли закінчиться війна з Росією, і писали, як спекулянти наживаються на війні.

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Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
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Кредитні спілки Кредитні спілки
205
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Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
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Як зачищають ринок
Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
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37,50
28,27
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