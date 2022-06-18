Снова со светом! Энергетики возобновили электроснабжение семьям на Донбассе

С начала войны энергетики интенсивно работают над восстановлением света в украинских городах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 17 июня энергетики вернули свет для 6 тысяч домов в 11 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В частности, удалось вернуть свет в населенные пункты Бахмусского и Торецкого направлений, где враг сосредоточил наступательные действия.

"Больше всего восстановлено – в Бахмутском районе. На Торецком направлении энергетики наконец-то смогли провести там необходимый ремонт и заживить более 4 тысяч домов местных жителей, обесточенных из-за обстрелов 2 суток назад", – сообщили в компании.

В настоящее время из-за регулярных обстрелов без электроснабжения остаются 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Ежедневная работа

С начала полномасштабного вторжения аварийные бригады ДТЭК без перерыва работают, чтобы обеспечить потребителей электроснабжением. Только в Донецкой области ежедневно подключают от 15 до 20 тыс. домохозяйств.

По предварительным подсчетам, для полного восстановления электросетей на освобожденных от оккупантов территориях Киевской области требуется 1 млрд грн инвестиций. Компания ДТЭК Рината Ахметова уже инвестировала 300 млн грн в первоочередные работы по аварийному восстановлению сетей. Благодаря этому за 45 дней удалось вернуть свет всем 260 тыс. отключенных клиентов.

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Ранее мы рассказывали, что благодаря усилиям Вооруженных сил Украины энергетики смогли осуществить ремонты разрушенных российскими оккупантами электросетей. В то же время Украина может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов благодаря экспорту своей электроэнергии.