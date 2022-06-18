Знову зі світлом! Енергетики відновили електропостачання родинам на Донбасі

З початку війни енергетики інтенсивно працюють над відновленням світла в українських містах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За минулу добу 17 червня енергетики повернули світло для 6 тисяч будинків у 11 населених пунктах в Донецькій області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зокрема, вдалося повернути світло у населені пункти Бахмуського та Торецького напрямків, де ворог зосередив наступальні дії.

"Найбільше відновлено – у Бахмутському районі. На Торецькому напрямку енергетики нарешті змогли провести там необхідний ремонт та заживити понад 4 тисяч домівок місцевих жителів, знеструмлених через обстріли 2 доби тому", — повідомили в компанії.

Наразі через регулярні обстріли без електропостачання лишаються 323 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго", Укрзалізниця запустили проєкт "Герої енергетичного фронту", в рамках якого зібрані та опубліковані історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Щоденна робота

Від початку повномасштабного вторгнення аварійні бригади ДТЕК без перерви працюють, щоб забезпечити споживачів електропостачанням. Лише в Донецькій області щодня заново підключають від 15 до 20 тис. домогосподарств.

За попередніми підрахунками, для повної відбудови електромереж на звільнених від окупантів територіях Київської області потрібно 1 млрд грн інвестицій. Компанія ДТЕК Ріната Ахметова вже інвестувала 300 млн грн на першочергові роботи з аварійного відновлення мереж. Завдяки цьому за 45 днів вдалося повернути світло усім 260 тис. відключених клієнтів.

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Раніше ми розповідали, що завдяки зусиллям Збройних сил України енергетики змогли здійснити ремонти зруйнованих російськими окупантами електромереж. Водночас Україна може допомогти Європі відмовитись від російських енергоресурсів завдяки експорту своєї електроенергії.