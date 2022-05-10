Свет для 10 тыс. семей в трех областях – какие города снова с электроэнергией

Электромонтеры продолжают снабжать украинцев светом / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня
9 мая энергетики ДТЭК вернули свет свыше 10 тыс. семей в 22 населенных пунктах.
Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК Рината Ахметова, аварийные бригады работали в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
За прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение для 2,1 тыс. домов в Киевской области. Работы проводились в Бучанском и Вышгородском районах:
- Гостомеле;
- Горенке;
- Ирпене;
- Буче;
- Кухарях;
- Тетеревском.
Без света остаются 7,1 тыс. домохозяйств в 12 населенных пунктах.
Ситуация в других областях
Кроме того, бригадам энергетиков за сутки удалось полностью или частично вернуть свет в 14 населенных пунктов. Донецкой области. Снова со светом дома 7,1 тыс. семей в таких районах:
- Покровском;
- Бахмутском;
- Краматорском.
"Пока без электропитания остаются жители 269 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское", – отметили в ДТЭК.
Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.
В Днепропетровской области свет вернули еще 300 семьям, дома которых были обесточены из-за обстрелов.
Работа в зоне боевых действий
С начала войны энергетики работают в областях, где идут боевые действия. После обстрелов ремонтные бригады восстанавливают объекты, чтобы местные жители были снабжены светом. Еженедельно заживляют десятки тысяч домов.
За неделю со 2 по 8 мая энергетики возобновили электроснабжение для 115 тыс. домов, пострадавших от боевых действий в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. В частности, это 8,4 тыс. семей в 18 населённых пунктах Киевской области.
"В целом с 3 апреля, с тех пор, как Киевщина была освобождена от оккупантов, удалось вернуть свет более 90% всех домов, оставшихся без света из-за российских захватчиков. Снова со светом – более 140 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.
Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны выработали украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.