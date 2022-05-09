Восстанавливают свет в зонах боевых действий: энергетики вернули свет 115 тыс. семей

В четырех областях продолжают работать аварийно-ремонтные бригады ДТЭК

Аварийные бригады продолжают работать в "горячих точках" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За неделю со 2 по 8 мая энергетики возобновили электроснабжение 115 тысяч домов, пострадавших от боевых действий в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Как сообщили в пресс-службе компании ДТЭК Рината Ахметова, снова со светом 8,4 тыс. семей в 18 населенных пунктах Киевской области. Восстановительные работы завершены на 90%.

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"В целом с 3 апреля, когда Киевщина была освобождена от оккупантов, удалось вернуть свет более 90% всех домов, оставшихся без света из-за российских захватчиков. Снова со светом – более 140 тысяч семей", – отметили в ДТЭК.

Ситуация в областях

В Донецкой области, несмотря на боевые действия, энергетики частично возобновили электроснабжение в 126 населенных пунктах. Вновь подают электроэнергию 90,6 тыс. домов.

"Из-за активных боевых действий в некоторых населенных пунктах сети приходится ремонтировать регулярно", – отметили в компании.

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В результате вражеских обстрелов в Одесской области, без света осталось более 21 тыс. местных жителей.

"Электромонтерам ДТЭК Одесские электросети удалось за менее чем за 2 часа возобновить электроснабжение для 13 875 семей в 25 населенных пунктах", – добавили в компании.

Инженеры ДТЭК вместе с врачами, волонтерами, поставщиками самых необходимых товаров и лекарств делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях.

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Города снова со светом

Недавно аварийно-ремонтные бригады вернули свет более 5 тыс. семей в 18 населенных пунктах уволенной Киевской и Донецкой областей. Полностью восстановлено электроснабжение в Бородянской и Макаровской общинах.

Энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в частности, по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях.

В Донецкой области специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 13 населенных пунктов. Свет вернули в дома 4,7 тыс. семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.