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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Відновлюють світло в зонах бойових дій: енергетики повернули світло 115 тис. родин

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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9 травня, 17:36
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У чотирьох областях продовжують працювати аварійно-ремонтні бригади ДТЕК
Аварійні бригади продовжують працювати в "гарячих точках"
Аварійні бригади продовжують працювати в "гарячих точках" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За тиждень з 2 по 8 травня енергетики відновили електропостачання до 115 тисяч будинків, що постраждали від бойових дій у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Як повідомили в пресслужбі компанії ДТЕК Ріната Ахметова, знову зі світлом 8,4 тис. родин у 18 населених пунктах Київської області. Відновлювальні роботи завершені на 90%.

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"Загалом від 3 квітня, відколи Київщина була звільнена від окупантів вдалося повернути світло понад 90% всіх будинків, які лишилися без світла через російських загарбників. Знову зі світлом – понад 140 тисяч родин", – наголосили в ДТЕК.

Ситуація в областях

У Донецькій області, попри бойові дії, енергетики частково відновили електропостачання у 126 населених пунктах. Знову подають електроенергію до 90,6 тис. домівок.

"Через активні бойові дії в деяких населених пунктах мережі доводиться ремонтувати регулярно", – зазначили в компанії.

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Унаслідок ворожих обстрілів у Одеській області, без світла залишилась понад 21 тис. місцевих жителів.

"Електромонтерам ДТЕК Одеські електромережі вдалося за менше ніж за 2 години відновити електропостачання для 13 875 родин у 25 населених пунктах", – додали в компанії.

Інженери ДТЕК разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших товарів та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах.

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Міста знову зі світлом

Нещодавно аварійно-ремонтні бригади повернули світло понад 5 тис. родин у 18 населених пунктах звільненої Київської та Донецької областей. Повністю відновлено електропостачання у Бородянській та Макарівській громадах.

Енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, зокрема за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях.

У Донецькій області спеціалісти енергокомпанії змогли повністю чи частково відновити електропостачання 13 населених пунктів. Світло повернули в оселі 4,7 тис. родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, і розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.

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