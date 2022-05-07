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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Допомагають Київщині: як українські енергетики ліквідовують затоплення

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 травня, 15:29
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Затоплення виникло виникло в наслідок знищення греблі між річкою Ірпінь та Київським водосховищем
Енергетики сприяють швидкій ліквідації затоплень
Енергетики сприяють швидкій ліквідації затоплень / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК допомагає ліквідувати затоплення у Київській області, яке виникло в наслідок знищення греблі між річкою Ірпінь та Київським водосховищем.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Зараз працюємо над тим, щоб відновити живлення з підстанції, яка заживлює насоси, які викачують воду між річкою Ірпінь і Київським водосховищем. Це необхідно для того, щоб запустити насоси, та почати ліквідовувати затоплення, які зараз є у Демидові та Казаровичах Вишгородського району, — сказав він.

Сахарук додав, що через знищення греблі між річкою Ірпінь та Київським водосховищем, в деяких районах Київщини ДТЕК почав працювати над підвищенням надійності електропостачання.

Також, за його словами, ремонтні бригади компанії працюють над відновленням електропостачання у Київській та Донецькій областях, при цьому роботи на Київщині вже знаходяться на фінальній стадії.

Нагадаємо, з початку війни ремонтні бригади ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло для понад 1,4 млн споживачів.

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Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, і розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.

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