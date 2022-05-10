Світло для 10 тис. родин у трьох областях – які міста знову з електроенергією

Електромонтери продовжують забезпечувати українців світлом / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні
Упродовж 9 травня енергетики ДТЕК повернули світло понад 10 тис. родин у 22 населених пунктах.
Як повідомили в пресслужбі компанії ДТЕК Ріната Ахметова, аварійні бригади працювали у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
За минулу добу вдалося відновити електропостачання для 2,1 тис. домівок у Київській області. Роботи проводили у Бучанському й Вишгородському районах:
- Гостомелі;
- Горенці;
- Ірпені;
- Бучі;
- Кухарях;
- Тетерівському.
Без світла залишаються 7,1 тис. домогосподарств у 12 населених пунктах.
Ситуація в інших областях
Окрім цього, бригадам енергетиків за добу вдалося повністю або частково повернути світло до 14 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом будинки 7,1 тис. родин у таких районах:
- Покровському;
- Бахмутському;
- Краматорському.
"Поки що без електроживлення залишаються мешканці 269 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський", – зазначили в ДТЕК.
Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній.
У Дніпропетровській області світло повернули ще 300 родинам, будинки яких були знеструмлені через обстріли.
Робота в зоні бойових дій
Від початку війни енергетики працюють в областях, де точаться бойові дії. Після обстрілів ремонтні бригади відновлюють об’єкти, щоб місцеві жителі були забезпечені світлом. Щотижня заживлюють десятки тисяч будинків.
За тиждень з 2 по 8 травня енергетики відновили електропостачання до 115 тис. будинків, що постраждали від бойових дій у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Зокрема, це 8,4 тис. родин у 18 населених пунктах Київської області.
"Загалом від 3 квітня, відколи Київщина була звільнена від окупантів, вдалося повернути світло понад 90% всіх будинків, які лишилися без світла через російських загарбників. Знову зі світлом – понад 140 тисяч родин", – наголосили в ДТЕК.
Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, і розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.