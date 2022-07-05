"Татнефть" накрыло биржевое невезение – что происходит с акциями

Акции "Татнефти" направились вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской нефтяной компании "Татнефть", занимающей шестое место по объему добычи черного золота в РФ, начали падать на бирже во вторник, 5 июля.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.

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Итак, ценные бумаги "Татнефти" стоят 428,8 руб. за каждую, что почти на 1% меньше, чем накануне, а позже они обрушились и за этот рубеж. Акции нестабильны весь день и только за первую его половину пережили несколько взлетов и падений.

Динамика акций "Татнефти" за день / Фото: скриншот

За неделю динамика отрицательная, еще в конце июня акции стоили более 450 рублей, в то время как сегодня опустились ниже 430 рублей.

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Динамика акций "Татнефти" за неделю / Фото: скриншот

У "Татнефти" отобрали активы

В июне все активы российской компании в Украине отобрали и отдали Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

В Государственном бюро расследований отметили, что имущество, счета и корпоративные права российской компании были арестованы 31 мая 2022 года.

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В настоящее время в стране арестовали 115 объектов неподвижного имущества "Татнефти", а именно:

нефтебазы;

заправочные станции;

нежилые дома;

земельные участки.

Кроме недвижимости, под арестом находятся 118 бензовозов и автомобилей компании.

"Сегодня" раньше писали, как российский монополист "Газпром" оставил ни с чем своих акционеров и рассказывали, кто бросил вызов Кремлю и готов вытеснить РФ с китайского рынка нефти.