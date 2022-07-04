Россию могут вытеснить с китайского рынка нефти – кто бросил вызов Кремлю

Рассказываем, для какой страны эта ситуация наиболее выигрышна, а кто проигрывает

Иран борется с Россией за китайский рынок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия и Иран ведут упорную борьбу за китайский рынок нефти. Иран пытается вытеснить РФ, снижая цену на свое и без того дешевое черное золото.

Об этом сообщает американское агентство Вloomberg.

Реклама

Китайский рынок стал очень важным для России, поскольку агрессор пытается сохранить потоки после последствий начала полномасштабной войны в Украине.

Это значительно усилило конкуренцию с Ираном, поскольку странам осталось не так много рынков для поставок сырой нефти.

"Единственная конкуренция между иранскими и российскими баррелями может оказаться в Китае, что будет целиком в пользу Пекина. Это также, вероятно, заставит производителей Персидского залива обеспокоиться, увидев, что их ценные рынки захвачены сырой нефтью со значительными скидками", – сказал основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Реклама

Российский экспорт в КНР рекордно вырос в мае, когда производитель ОПЕК+ обошел Саудовскую Аравию, как главного поставщика для крупнейшего мирового импортера.

Несмотря на то, что Иран снизил цены на черное золото (чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке), он до сих пор поддерживает стабильные потоки, вероятно из-за того, что на этот ресурс возрос спрос.

Удар по российской нефти

Российская нефть может подешеветь вдвое из-за ограничения цен на нее, которое обсуждают лидеры "Большой семерки".

Реклама

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисида, планируется установить верхний лимит на уровне около половины текущей цены.

Кроме этого, буду создана система, которая не позволит людям покупать или не покупать ее по большей цене.

"Сегодня" раньше писали, что ждет мировые цены на нефть , и рассказывали, в какой стране нашли потрясающие запасы черного золота.