Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступление на Луганщине 📢 Ракетные обстрелы 📺 Пояснює Панюта Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Россию могут вытеснить с китайского рынка нефти – кто бросил вызов Кремлю

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июля, 16:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, для какой страны эта ситуация наиболее выигрышна, а кто проигрывает
Иран борется с Россией за китайский рынок
Иран борется с Россией за китайский рынок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия и Иран ведут упорную борьбу за китайский рынок нефти. Иран пытается вытеснить РФ, снижая цену на свое и без того дешевое черное золото.

Об этом сообщает американское агентство Вloomberg.

Реклама

Китайский рынок стал очень важным для России, поскольку агрессор пытается сохранить потоки после последствий начала полномасштабной войны в Украине.

Это значительно усилило конкуренцию с Ираном, поскольку странам осталось не так много рынков для поставок сырой нефти.

"Единственная конкуренция между иранскими и российскими баррелями может оказаться в Китае, что будет целиком в пользу Пекина. Это также, вероятно, заставит производителей Персидского залива обеспокоиться, увидев, что их ценные рынки захвачены сырой нефтью со значительными скидками", – сказал основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Реклама

Российский экспорт в КНР рекордно вырос в мае, когда производитель ОПЕК+ обошел Саудовскую Аравию, как главного поставщика для крупнейшего мирового импортера.

Несмотря на то, что Иран снизил цены на черное золото (чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке), он до сих пор поддерживает стабильные потоки, вероятно из-за того, что на этот ресурс возрос спрос.

Удар по российской нефти

Российская нефть может подешеветь вдвое из-за ограничения цен на нее, которое обсуждают лидеры "Большой семерки".

Реклама

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисида, планируется установить верхний лимит на уровне около половины текущей цены.

Кроме этого, буду создана система, которая не позволит людям покупать или не покупать ее по большей цене.

"Сегодня" раньше писали, что ждет мировые цены на нефть , и рассказывали, в какой стране нашли потрясающие запасы черного золота.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.6
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Американские горки
Доллар на черном рынке
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,53 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять