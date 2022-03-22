Торгуют на крови? Какие предприятия мира до сих пор покупают нефть у России

Крупные предприятия мира продолжают покупать нефть из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Первыми на российскую агрессию отреагировали США, Великобритания, Канада и Австралия, запретившие своим компаниям покупать нефть и газ у РФ.
Как пишет Reuters, в Европе все еще остаются страны, не желающие прекращать торговлю с агрессором.
На российский газ приходится 40% поставок, а на нефть – 27% в Европу. Следовательно, в Германии и Нидерландах говорят о невозможности внезапного прекращения закупки ресурса. Венгрия высказалась против эмбарго, хотя страна имеет для этого достаточно прагматичные основания.
Неоднозначную позицию заняла Болгария, решившая присоединиться к большинству, если санкции поддержат. В то же время за пределами ЕС с Россией продолжают торговать Китай и Индия, а также Турция.
В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:
- болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";
- немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";
- немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";
- немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;
- греческий Hellenic Petroleum;
- итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";
- венгерская нефтяная группа MOL;
- польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;
- датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";
- нидерландский Rotterdam Refinery;
- индийский Hindustan Petroleum;
- индийский Indian Oil.
В противоположность этим компаниям есть ряд тех, которые уже вышли из российского рынка и заявили о прекращении сотрудничества:
- британская BP;
- японская Eneos;
- итальянская Eni;
- немецкий Germany's Bayernoil;
- норвежский Equinor;
- португальский Galp;
- финская Neste, которая еще имеет контракты до конца года, но прекратила заключение новых сделок;
- шведский Preem;
- испанский Repsol;
- датский Shell;
- французский Totalenergies;
- швейцарская Varo Energy.
Отказ от нефти из РФ
Совсем недавно стало известно, что крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings Inc. решила прекратить сотрудничество с Россией. Руководство гиганта заявило, что с 24 февраля они не заключали никаких договоров с агрессором, а с апреля прекратят действие других договоров.
В то же время на мировом рынке продолжает дорожать нефть. Трейдеры реагируют как на войну в Украине и санкции против РФ, так и на ситуацию в странах Персидского залива, ставших главной альтернативой для поставок энергоносителей в Европу.
Ранее мы рассказывали о том, что в Великобритании правительство планирует национализировать дочернюю компанию российского "Газпрома", от которой отвернулись все бизнес-партнеры. А Украина пытается сбалансировать рынок горючего и защититься от вероятного дефицита.