У немцев осталось всего 12 недель! К чему уже тщательно готовится страна

Жителей страны призывают уже начать тщательную подготовку к зиме / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за опасений, что РФ может перекрыть поставки природного газа, Германия призывает промышленность, особенно предприятия критической инфраструктуры, и население особенно тщательно готовиться в течение следующих 12 недель до наступления холодов.

Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, передает AP.

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Он призвал владельцев домов и квартир:

проверить и отрегулировать свои газовые котлы и радиаторы, ведь техническое обслуживание, по его словам, может снизить потребление газа на 10–15%;

снизить температуру в некоторых комнатах;

приобрести генераторы аварийного питания с целью избежать "цепочки отключений" в случае кризисной ситуации. Резервного тока должно хватить на 72 часа.

Почему прозвучало подобное обращение?

Обращение со стороны Германии прозвучало после того, как Россия в начале июня сократила поставки газа в Германию, Италию, Австрию, Чехию и Словакию, поскольку страны Европейского союза вовсю пытаются пополнить хранилища топливом, используемым для выработки электроэнергии, энергетики и отопления домов зимой.

Россия аргументировала это техническими проблемами "Северного потока-1" (трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря из России в Германию). Так что газопровод перестанет функционировать с 11 июля по 21 июля. Компания Nord Stream AG отключит обе нити в рамках планового ремонта.

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Германия в ответ на такие пояснения насчет временного отключение отреагировала крайне недоверчиво и заявила, что временное прекращение работы "Северного потока" по "техническим причинам" не убеждает немцев, и сама ситуация выглядит очень напряженно. Как сказал Мюллер, это техническое обслуживание может превратиться "в более продолжительное политическое обслуживание".