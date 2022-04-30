Ударят по козырю Путина – когда ЕС планирует отказаться от российской нефти

Российская нефть все-таки будет под запретом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз намерен ввести запрет на российскую нефть к концу 2022 года. Ограничения на импорт будут вводить постепенно.

Как сообщает Bloomberg, в рамках нового, шестого пакета санкций против РФ также намерены отключить еще больше российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT.

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Решения о новых санкциях могут быть приняты на очередном заседании послов блока после 2 мая.

Сокращение зависимости от РФ

Кроме эмбарго на энергоносители, в Европе продумывают другие механизмы, которые сократили бы доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов за рубеж. Речь идет о:

ограничениях цен;

специальных механизмах оплаты;

новых тарифах.

Ограничения будут налагать не только на РФ, но и на Беларусь – за то, что она помогает российскому вторжению в Украину. Среди прочего, планируют ограничить нефть, которую перевозят танкерами и снабжают трубопроводами.

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Дополнительным толчком в пользу принятия решения по эмбарго стала ситуация с российским газом. Дискуссии в ЕС по противостоянию Москве до сих пор продолжаются, и шантаж Кремля не нравится странам-участницам блока.

В рамках шестого пакета санкций планируется ограничить консалтинговые и облачные услуги, наложить лимиты на покупку недвижимости. Продолжат и перечень подсанкционных физических лиц, в том числе российских и белорусских военных чиновников, магнатов, ответственных за военные преступления в Украине граждан этих стран.

"Лихие 90-е" вернулись в Европу

Война России против Украины разрушает не только нашу экономику, но и угрожает огромными потерями европейским странам. В марте инфляция в ЕС установила очередной антирекорд, а некоторые страны из-за роста цен даже вспоминают "лихие 90-е".

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По информации Евростата, введенные санкции против России привели к резкому скачку цен на нефть и газ. Энергоресурсы подорожали на 44,4% по сравнению с мартом 2021 года. Инфляция особенно заметна на росте цен в:

Польше – на 10,2%;

Болгарии – на 10,6%;

Латвии – на 11,5%;

Нидерландах – на 11,7%;

Чехии – на 11,9%;

Эстонии – на 14,8%;

Литве – на 15,6%.

Литовцы как раз сравнивают ситуацию с кризисом 1990-х годов. Современный рост цен фиксируют на уровне 1994 года, когда инфляция достигала 45%. Дорожают не только коммунальные услуги, но и пищевые продукты.

Разрешать ситуацию планируют частичным и временным уходом от "зеленого" курса. В Европе готовятся к зиме и расконсервируют старые угольные ТЭС. Влияет ситуация и на курс евро, который теряет позиции по отношению к доллару – в среду, 27 апреля, его зафиксировали на уровне 1,06.

Ранее финансовый аналитик Алексей Лупоносов рассказал "Сегодня", в каком случае следует ожидать дефолта главной кремлевской компании – "Газпрома". В то же время в Кремле заставляют все компании выйти из западных бирж, в том числе газового монополиста.