Украина может отказаться от импорта газа: глава Оператора ГТС объяснил, как это сделать

Украина имеет потенциал для производства биометана / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мире пытаются искать альтернативы "традиционным" ресурсам. В частности, в Дании за последние полгода заметен рост интереса к "зеленой" энергетике.

Как сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook, к 2030-2035 годам в Дании надеются полностью перейти на "зеленую" газовую систему.

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Потенциал в Украине

В 2022 году 27% газа в датских сетях составляет биометан – это биогаз, доведенный до качества метана. Потенциал для его производства есть и у Украины.

По словам Сергея Макогона, говорится о производстве до 8 млрд кубометров биогаза в год.

"Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд кубометров биогаза через 2 года вполне реально", – добавил гендиректор Оператора ГТС Украины.

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Глава компании убежден, что у Украины есть реальная возможность наладить собственную добычу газа, в том числе и производство биогаза. Это позволит полностью отказаться от импорта голубого топлива.

Что такое биометан?

Как объяснили в биоэнергетической ассоциации Украина UaBio, для производства газового топлива можно использовать биомассу. Для производства биогаза подходят отходы животных ферм, сточные воды либо органика на мусорных полигонах. Такое топливо можно использовать для получения электроэнергии и удовлетворения потребностей в отоплении или приготовлении пищи.

В то же время биометан – это почти на 100% образующийся метан либо путем обогащения биогаза, либо путем газификации твердой биомассы. Он не отличается от природного газа, поэтому его можно транспортировать и использовать таким же способом. К тому же он углеродно нейтрален.

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"Зеленый" водород в Украине

В Украине хотят попробовать генерировать "зеленый" водород на Днепровской ГАЭС. Специалисты уже изучают, как технологически ввести этот процесс.

Они отметили, что у Днепровской гидроаккумулирующей электростанции достаточно высокий напор, поэтому там можно построить дополнительные мощности.

Агрегаты в базовом режиме могут обеспечить требуемое количество электроэнергии для производства водорода.

"Сегодня" ранее писали, что Украина и Германия могут запустить общее производство "зеленого" водорода, и какие страны сильнее всего приблизились к "зеленому" переходу.