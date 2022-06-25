Украина поможет Германии избежать энергетического кризиса — как именно

Украина предлагает Германии своеобразную взаимопомощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинское Минэнерго предлагает Германии поставлять электричество с отечественных АЭС.

Такое предложение озвучил министр энергетики Украины Герман Галущенко на фоне энергетического кризиса, с которым столкнулась Германия после сокращения импорта из РФ, передает Wirtschaftswoche.

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По его словам, Украина и Германия могут извлечь пользу из энергетической системы, расположенной в разных временных и климатических поясах.

"Разница во времени между нашими странами составляет один час, а это означает, что пики потребления электроэнергии в двух странах также отличаются на один час. Это увеличивает ликвидность рынка и позволяет Германии покупать украинскую электроэнергию дешевле, когда спрос на нее падает или есть значительный избыток зеленой энергии", – заметил Галущенко.

Украина могла бы покупать немецкую ветровую энергию в периоды, когда на нашем рынке есть излишки.

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Режим тревоги в Германии

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Габек объявил о введении в Германии второго уровня аварийного плана.

Первый этап аварийного плана, или так называемый режим тревоги, ввели в Германии еще в конце марта. Их вводят на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. А сейчас, по словам Габека, поставки из России голубого топлива постоянно сокращаются, а цены на него все еще очень высоки.

"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Теперь газ – это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", – подчеркнул Габек.

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Министр добавил, что считает сокращение поставок из РФ "экономическим нападением" на Германию.

Как писали уже "Сегодня", Германия начала уменьшать использование газа в промышленности и ускоренными темпами заполняет хранилища.

Раньше мы рассказывали, как война с "Газпромом" повлияет на жизнь каждого немца.