Украинская ГТС может вытеснить "Северный поток-1": о чем Украина договаривается с ЕС

Украина предлагает Европе качать газ не "Северным потоком-1", а своей ГТС / Фото: Getty Images, nord-stream.com, Коллаж: Сегодня

Украина пытается убедить западных союзников поставлять газ из РФ через украинскую газотранспортную систему, а не газопровод "Северный поток-1".

Это поможет усилить влияние Украины во время войны с РФ. Об этом сообщает Reuters.

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Как транспортировка газа может повлиять на войну

Как передает издание, представители "Нафтогаза" провели неделю в Вашингтоне, где встретились с должностными лицами администрации и законодателями Конгресса США. Они призвали американских политиков убедить страны ЕС доставлять газ из РФ через свою ГТС, что поможет и финансово, и в плане сохранения инфраструктуры.

"Это заставило бы Москву платить больше транзитных сборов, которые могли бы помочь обороне Украины во время войны, и сдержать Россию от повреждения украинских газопроводов", – говорится в сообщении.

Сейчас 55 млрд кубометров природного газа транспортируется Германии по "Северному потоку-1" из РФ в год. Еще 40 млрд Россия поставляет Европе через Украину и платит за это транзитные сборы.

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Сейчас у трубопроводной системы Украины имеется более 100 млрд кубометров свободных мощностей, что могло бы полностью поглотить поток, идущий по "Северному потоку-1".

Предложение состоит в том, чтобы перенаправить 40% пропускной способности "Северного потока-1" в ГТС Украины, а затем увеличить объем до 100% к апрелю следующего года.

"Россия зависит от того, что мы транспортируем газ из РФ в Европу. Это то, что нужно использовать в наших переговорах с ними, и Европа может помочь", – сообщила Ольга Белькова, директор международных связей компании Оператор ГТС Украины.

Какие общие перспективы видит Евросоюз с Украиной в области "зеленой" энергетики

"Сегодня" уже рассказывали, что в Украины может быть общее "водородное" будущее с Европейской водородной магистралью, уже подписавшей соглашение с "Оператором ГТС Украины" для интеграции инфраструктур.

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Инициатива ЕВМ, включающая 31 газовую компанию по всей Европе, создаст основу для транспортировки этого вида "зеленой" энергии по трубопроводам производства до конечных потребителей.

"В нашей оценке потенциала поставок из стран, граничащих с EBМ, мы определили, среди прочего, также Украину как важную. Я рад сообщить, что сегодня EВМ подписала меморандум о взаимопонимании с "Оператором ГТС Украины", – заявил глава Европейской водородной магистрали Даниэль Мутманн.

По его словам, это соглашение станет основой для будущего сотрудничества и подключения украинских активов к водородной инфраструктуре ЕС.

"Украина может стать отличным партнером ЕС, когда речь идет о реализации водородной стратегии. Наша система газопроводов должна служить для транспортировки водорода в ЕС", – считает заместитель генерального директора по развитию и трансформации "Оператора ГТС" Павел Станчак.

Ранее мы писали, что ученые научились запускать в космос спутники с помощью водородной пушки, и рассказывали о солнечных батареях, которые могут работать даже ночью.