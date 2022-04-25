Уникальное зеленое топливо: как Украина может заменить российскую нефть

Украина может вырабатывать заменитель российской нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украина может заменить российскую нефть с помощью обыкновенного рапса, который мы выращиваем в достаточно больших объемах.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал фермер Виктор Шеремета.
По его словам, из одного гектара рапса можно получить более тонны биодизеля, который к тому же, является куда более экологичным топливом, чем нефть.
Одна тонна этого топлива помогает избежать потребления более одной тысячи тонн российской нефти.
"Пока Россия бомбит наши нефтебазы и существуют ограниченные каналы поставки горючего в Украину, Министерству энергетики стоит задуматься об использовании рапса как биотоплива. Украина для этого имеет доступные технологии и возможности", – считает эксперт.
Водородные перспективы ЕС
Ранее мы рассказывали, что "Оператор ГТС Украины" подписал соглашение с Европейской водородной магистралью об интеграции инфраструктур.
Отмечается, что это создаст для транспортировки водорода по трубопроводам производства до конечных потребителей. Всего в инициативе принимает участие 31 газовая компания по всей Европе.
Украина имеет большой потенциал и даже может стать водородным хабом Европы, убежден заместитель генерального директора по развитию и трансформации "Оператора ГТС" Павел Станчак.
"Сегодня" также писали, что ученые научились запускать в космос спутники с помощью водородной пушки, и рассказывали о солнечных батареях, которые могут работать даже ночью.