Уже второй корабль РФ: из мариупольского порта планируют вывезти краденый металл

"Вторая армия мира" нагло обворовывает Украину / Фото: Getty Images, Сайт города Мариуполя , Коллаж: Сегодня

В акваторию Мариупольского порта вошло второе судно под флагом РФ. Оно швартуется под загрузку металлопроката.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Недавно на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.

Мародерство в Украине

Ранее компания Метинвест заявила, что российские оккупанты готовятся украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича. В общей сложности это почти 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн долларов.

Представители группы Метинвест подчеркнули, что мародерство, совершаемое россиянами в Украине, является тяжким международным преступлением.

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Циничный сюжет пропагандистов

На Первом канале РФ вышел сюжет, в котором подробно рассказывают, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта.

"К загрузке на борт готовы тонны металла, который предназначен предприятиям Ростова-на-Дону", – заявили российские журналисты.

Только сухогруз RM-3 должен забрать из порта 3000 тонн металлопродукции, а затем – взяться за кражу зерна. Ориентировочные сроки мародерства РФ в Мариуполе – до июля, когда на полях созреет пшеница.

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Ранее мы рассказывали, какое наказание терпят российские кафиры за кражу украинского металла. Также мы писали, как украинский бизнес работает и поддерживает страну во время войны.