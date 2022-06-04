Вже другий корабель РФ: з маріупольського порту планують вивезти крадений метал

"Друга армія світу" нахабно обкрадає Україну / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні
В акваторію Маріупольського порту зайшло друге судно під прапором РФ. Воно швартується під завантаження металопрокату.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому докладно розказано, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім – зерно.
Мародерство в Україні
Раніше компанія Метінвест заявила, що російські окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Загалом це майже 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить 170 млн доларів.
Представники групи Метінвест наголосили, що мародерство, яке вчиняють росіяни в Україні, є тяжким міжнародним злочином.
Цинічний сюжет пропагандистів
На Першому російському каналі вийшов сюжет, в якому детально розповідають, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту.
"До завантаження на борт готові тонни металу, який призначений підприємствам Ростова-на-Дону", – заявили російські журналісти.
Лише суховантаж RM-3 має забрати з порту 3000 тонн металопродукції, а тоді – взятися за крадіжку зерна. Орієнтовні терміни мародерства РФ у Маріуполі – до липня, коли на полях дозріє пшениця.
Раніше ми розповідали, якого покарання зазнають російські окупанти за крадіжку українського металу. Також ми писали, як український бізнес працює та підтримує країну під час війни.