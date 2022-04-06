В Европе вырос спрос на украинский металл – в чем причина

Европа начала активно покупать в Украины металл / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны Украина потеряла около 30% металлургических мощностей, ведь мариупольские заводы давали более трети стального производства.

Однако в связи с санкциями против России спрос на украинский металл в Европе значительно вырос. Об этом заявил генеральный директор комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Реклама

Европа отказалась от российского металла

По словам Мироненко, до войны европейские рынки продукции, которую производит "Запорожсталь", были фактически заблокированы для Украины.

"Но когда Европа отказалась от закупок металла в России, мы видим устоявшийся спрос на нашу продукцию, мы можем отгружать нашим партнерам в Европе все, что мы производим. То есть это существенная помощь со стороны наших европейских партнеров", – отметил он.

Однако для наращивания объемов производства необходимо решить проблему поставки серной кислоты и угля, а также логистические вопросы. Западные переходы не могут принимать весь объем сырья и готовой продукции. Это связано в том числе с необходимостью перегружать грузы из-за того, что ширина колей в Украине и Европе разная.

"Нам пришлось переориентироваться, потому что традиционно мы все получали и отправляли через морские порты Украины, но они заблокированы агрессором. Поэтому совместно с государственными органами, с УЗ мы работаем над тем, чтобы сделать новые цепочки. Сейчас есть небольшие проблемы со скоплением продукции на пограничных пунктах пересечения, но они решаются", – подчеркнул Мироненко.

Мировые рынки металлопродукции

Из-за российской войны против Украины в мире может образоваться катастрофическое снижение спроса на сталь, если боевые действия перейдут в стадию затяжного конфликта.

Реклама

Поскольку Украина и Россия были очень крупными поставщиками стальной продукции, война сильно бьет по этому рынку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, как "Метинвест" переводит промышленность на военные рельсы и решает проблему экспорта металлургической продукции.