В Сербии придумали, чем заменить российский газ

Все больше стран отказываются от российского газа: на очереди Сербия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сербия попытается снизить зависимость от газа из РФ. Для этого страна уже в 2023 году планирует экспортировать сжиженный природный газ из Греции (СПГ) и природный газ из Азербайджана.

Об этом сказала вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович.

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Поставлять газ будут через интерконнектор между Сербией и Болгарией (IBS). Он должен заработать следующей осенью.

"Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас два маршрута поступления газа (через Венгрию и Болгарию), но мы зависим от России. Интерконнектор с Болгарией, который будет готов в следующем году, даст возможность вести переговоры и с сентября следующего года получать СПГ из Греции, связаться с газом из Азербайджана, тем самым снизит нашу зависимость", – сказала чиновница.

Планируется, что газ в Сербию через Болгарию по IBS будет поступать:

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из Южного газового коридора, который связывает Азербайджана и Европу;

после регазификации из СПГ-терминала Александруполис в Греции.

Греция отказывается от российского газа

Вторжение Россию в Украину побудило многие европейские страны отказываться от энергоносителей из РФ. Так, греческая государственная компания EDEY станет участником программы исследований месторождений природного газа в стране.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заметил, что речь идет о разработке месторождений в регионе Эпира, Ионии, Кипарисии и на юго-западном Крите.

Извлеченными ресурсами Греция планирует заменить импортируемый природный газ.

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Ранее мы рассказывали, что самая большая нефтяная корпорация Индии решила отказаться сотрудничать с Россией. Indian Oil уже сообщила участникам рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals исключена из торгов.