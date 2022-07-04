В Украину зайдут новые инвестиции: о каком сотрудничестве договорились со Швейцарией

Швейцария будет инвестировать в зеленую энергетику Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После победы Украины в войне против России Швейцария поможет нашей стране с инвестициями в "зеленые" энергопроекты.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соглашение о партнерстве было подписано 4 июля.

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Отмечается, что Швейцария заинтересована инвестировать в сферы электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.

"Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед "зеленую" трансформацию страны", – сообщил Шмыгаль.

Кроме того, инвестируя в Украину Швейцария получит "верифицированные результаты по смягчению изменения климата".

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Зеленский призывает инвестировать в Украину

Президент Украины предлагает инвесторам заниматься разными проектами, в том числе "зеленую" энергетику, сектор IT, агропромышленность и локализацию производства.

Зеленский предложил рассмотреть долгосрочный горизонт сотрудничества с Украиной.

"Какие именно это возможности? Я назову пять: Европа, IT, агро, "зеленая" энергетика и локализация производства. Все это приоритеты для меня, а значит, это может стать приоритетами и для вас", – отметил он.

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Также президент подчеркнул, что реализацию этих проектов можно начать уже сейчас.

"Сегодня" ранее уже писали о перспективах Евросоюза и Украины в сфере "зеленой" энергетики. Также мы рассказывали, какие страны сильнее всего приблизились к зеленому переходу.