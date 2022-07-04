В Україну зайдуть нові інвестиції: про яку співпрацю домовилися зі Швейцарією

Швейцарія інвестуватиме у зелену енергетику України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після перемоги України у війні проти Росії Швейцарія допоможе нашій країні з інвестиціями в зелені енергопроекти.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, угода про партнерство була підписана 4 липня.

Реклама

Зазначається, що Швейцарія зацікавлена інвестувати у сфери електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

"Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проектів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед "зелену" трансформацію країни", – повідомив Шмигаль.

Крім того, інвестуючи в Україну Швейцарія отримає "верифіковані результати щодо пом'якшення змін клімату".

Реклама

Зеленський закликає інвестувати в Україну

Президент України пропонує інвесторам займатися різними проектами, у тому числі зелену енергетику, сектор IT, агропромисловість та локалізацію виробництва.

Зеленський запропонував розглянути довгостроковий обрій співробітництва з Україною.

"Які саме це можливості? Я назву п'ять: Європа, IT, агро, "зелена" енергетика та локалізація виробництва. Все це пріоритети для мене, а значить, це може стати пріоритетами і для вас", – зазначив він.

Реклама

Також президент наголосив, що реалізацію цих проектів можна розпочати вже зараз.

"Сьогодні" раніше вже писали про перспективах Євросоюзу та України у сфері "зеленої" енергетики. Також ми розповідали, які країни найсильніше наблизилися до зеленого переходу .