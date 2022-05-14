Венгрия назвала сумму за нефтяное эмбарго — деньги немаленькие

Названная сумма довольно большая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Венгрия определилась с суммой, за которую готова "продать" свое согласие на нефтяное эмбарго против агрессора.
По крайней мере, такой вывод можно сделать из интервью El Pais, где глава МИД страны Петер Сиярто намекнул о конкретной сумме.
Речь идет о 700-750 евро. Состоит она из:
- 500-550 млн евро потенциальных инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности в течение 4 лет. Это связано с тем, что они рассчитаны именно на российскую нефть, и чтобы переработать другие виды сырья, им придется инвестировать эти деньги;
- 200 млн евро стоимости расширения мощности трубопровода Адриатического моря. Сколько это займет время, точно никому не известно, однако знают одно – "цена на газ в Венгрии повысится на 55%".