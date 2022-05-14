Венгрия назвала сумму за нефтяное эмбарго — деньги немаленькие

Венгрия определилась с суммой, за которую готова "продать" свое согласие на нефтяное эмбарго против агрессора.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из интервью El Pais, где глава МИД страны Петер Сиярто намекнул о конкретной сумме.

Речь идет о 700-750 евро. Состоит она из:

Еще одним препятствием является и то, что Венгрия не имеет выхода к морю, но имеет зависимость от российских нефти и газа, и предложение Еврокомиссии по эмбарго создаст для нее большую проблему.

Поэтому, по словам главы МИД страны, Венгрия может и не поддержать шестой пакет санкций, если Брюссель не предложит решения этих вопросов.

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Европа заплатит за отказ от нефти

Ранее представители ЕС заявили, что готовы выплатить компенсацию Венгрии, если та поддержит шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет на импорт российских энергоносителей.

Средства на это возьмут из новой энергетической стратегии Евросоюза под названием REPowerEU (о ней объявят 18 мая), которая направлена на поэтапный отказ ЕС от российских ископаемых задолго до 2030 года. В этой стратегии должны быть средства для стран сообщества, в том числе и для Венгрии.

Напомним, что шестой пакет санкций предусматривает предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

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Ранее мы рассказывали, как Индия пошла фактически на шантаж России и манипулирует ценами на нефть агрессора.