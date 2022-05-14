Угорщина назвала суму за нафтове ембарго — гроші немаленькі

Названа сума доволі велика / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Угорщина визначилася із сумою, за яку готова "продати" свою згоду на нафтове ембарго проти агресора.
Принаймні, такий висновок можна зробити з інтерв'ю El Pais, де глава МЗС країни Петер Сіярто натякнув про суму.
Мова йде про 700-750 євро. Складається вона з:
- 500-550 млн євро потенційних інвестицій у нафтопереробні потужності протягом 4 років. Це повʼязано з тим, що вони розраховані саме на російську нафту, і щоб переробити інші види сировини, їм доведеться інвеснувати ці гроші;
- 200 млн євро вартості розширення потужності трубопроводу Адріатичного моря. Скільки це займе часу, достеменно нікому не відомо, однак знають одне — "ціна на газ в Угорщині підвищиться на 55%".