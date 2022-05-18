Восстановление разрушенных городов после войны: как эффективно обеспечить украинцев жильем

Концепцию восстановления уничтоженного захватчиками жилья следует хорошо обдумать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Восстановление разрушенного жилья и строительство новых домов для украинцев, потерявших дома из-за войны, – один из ключевых вопросов послевоенной жизни страны, о котором стоит подумать уже сейчас.

Основатель Школы профессионального девелопмента UrbanLand Игорь Райков в колонке для "НВ Бизнес" рассказал, что нужно делать для грамотного обеспечения граждан квартирами.

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По его словам, людям нужно дать выбор и свободу, а решения по компенсациям за утраченное жилье должны быть скорыми. В то же время строить нужно не на скорую руку, а качественно.

"Сначала должно состояться градостроительное проектирование с переосмыслением функций" , – убежден Райков.

На месте разрушенной девятиэтажки необязательно строить новую, а заменить ее чем-то многофункциональным. Целесообразно разделить квартал на участки и передать через инвестиционные конкурсы разным девелоперам.

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"Уверен, что резервы на строительство можно найти внутри страны, но для этого нужно считать и анализировать", – добавил Райков.

Жилье для переселенцев

По состоянию на сегодняшний день официально зарегистрировано 11 млн переселенцев – это 7 млн внутренне перемещенных лиц и еще 4 млн украинцев за рубежом. Из них обеспечить временным и постоянным жильем потребуется около 5% граждан.

Государство уже начало собирать данные об утраченном жилье. Кроме информации о состоянии здания, следует уточнить, есть ли у человека, где проживать временно. В то же время разрушенные здания следует разделить на категории:

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полностью разрушенные;

нуждаются в реконструкции;

нуждаются в капремонте.

"Вместо полностью разрушенных домов государство должно предоставить другое, сопоставимое по параметрам жилье, в том же городе или другом городе по выбору человека, если он потерял работу или город оккупирован", – отметил основатель UrbanLand.

Виды компенсаций

Компенсации следует предоставлять не в денежной форме, а в виде сертификата на сумму, эквивалентную потерянному жилью. Возможно открытие спецсчета, обмена утраченной квартиры на усадьбу или наоборот.

Одним из самых быстрых и, пожалуй, самых популярных вариантов станет покупка жилья на вторичном рынке. Это позволит быстро обеспечить украинцев домами. В Киеве и крупных городах в последние годы наблюдался строительный бум, поэтому есть немало инвестиционных квартир, в которых владельцы не проживали.

С разрушенными частично домами нужно определиться по приоритетным работам и комплексному ремонту, который можно выполнить за несколько месяцев. В то же время, сложнее будет с частными домами, стоимость которых нужно быстро обчислить.

"Здесь должны быть наработаны типовые решения относительно опосредованной стоимости компенсации государства, если человек желает что-то дороже – должна быть возможность доплатить", – подчеркнул эксперт.

А пока украинцы, которым некуда возвращаться, будут ждать ремонта или строительства нового жилья, для них можно предложить модульные дома, проживание в гостиницах, комплексах отдыха, общежитиях при вузах.

Упрощенная процедура

Народные депутаты 13 мая внесли изменения в процедуры в сфере градостроительной деятельности во время войны. Недавно принятый закон касается процедуры восстановления уничтоженных во время войны населенных пунктов.

Он предполагает, что в Украине будет действовать программа комплексного обновления городов, сел и ОТГ. На ее основе будут определять приоритетные объекты и комплекс мер по их восстановлению. Кроме того, программа определяет:

нормативные процедуры размещения временных построек и комплексов для переселенцев;

процедуры нового строительства или реконструкции зданий;

размещение производственных мощностей компаний, перемещенных в итоге вооруженной агрессии РФ;

обследование поврежденного жилья;

дальнейшие изменения в строительных нормах и т.д.

Каждый план восстановления города, села или территории ОТГ будут утверждать местные власти с возможностью общественных обсуждений.

Как ранее рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пока восстановление украинских городов проходит оперативно, но в основном восстанавливают объекты критической инфраструктуры. "Сегодня" также рассказывали, какую концепцию временного, но качественного жилья для переселенцев предлагают архитекторы.