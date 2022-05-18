Відбудова зруйнованих міст після війни: як ефективно забезпечити українців житлом

Концепцію відбудови знищеного загарбниками житла слід добре обміркувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Відбудова зруйнованого житла та спорудження нових будинків для українців, які втратили домівки через війну, – одне з ключових питань повоєнного життя країни, про яке варто подумати вже зараз.
Засновник Школи професійного девелопменту UrbanLand Ігор Райков у колонці для "НВ Бізнес" розповів, що потрібно робити для грамотного забезпечення громадян квартирами.
За його словами, людям потрібно дати вибір та свободу, а рішення щодо компенсацій за втрачене житло мають бути швидкими. Водночас будувати треба не нашвидкуруч, а якісно.
"Спочатку має відбутись містобудівне проєктування з переосмисленням функцій", – переконаний Райков.
На місці зруйнованої дев’ятиповерхівки необов’язково будувати нову, а замінити її чимось багатофункціональним. Доцільно розділити квартал на ділянки й передати через інвестиційні конкурси різним девелоперам.
"Впевнений, що резерви на будівництво можливо знайти всередині країни, але для цього потрібно рахувати та аналізувати", – додав Райков.
Житло для переселенців
Станом на зараз офіційно зареєстровано 11 млн переселенців – це 7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 4 млн українців за кордоном. З них забезпечити тимчасовим і постійним житлом потрібно буде приблизно 5% громадян.
Держава вже почала збирати дані про втрачене житло. Окрім інформації про стан будівлі, слід уточнити, чи є в людини де мешкати тимчасово. Водночас зруйновані будівлі слід розділити на категорії:
- повністю зруйновані;
- потребують реконструкції;
- потребують капремонту.
"Замість повністю зруйнованих будинків держава має надати інше, співставне за параметрами житло, у тому самому місті або у іншому місті на вибір людини, якщо вона втратила роботу або місто окуповане", – зазначив засновник UrbanLand.
Види компенсацій
Компенсації слід надавати не у грошовій формі, а у вигляді сертифіката на суму, еквівалентну втраченому житлу. Можливе відкриття спецрахунку, обміну втраченої квартири на садибу чи навпаки.
Одним з найшвидших і, мабуть, найпопулярніших варіантів стане купівля житла на вторинному ринку. Це дозволить швидко забезпечити українців домівками. У Києві та великих містах останніми роками спостерігався будівельний був, тож є чимало інвестиційних квартир, у яких власники не проживали.
З будинками, які зруйновані частково, потрібно визначитися щодо пріоритетних робіт та комплексного ремонту, який можна виконати за кілька місяців. Водночас складніше буде з приватними будинками, вартість яких потрібно швидко обрахувати.
"Тут мають бути напрацьовані типові рішення щодо опосередкованої вартості того, що компенсує держава, якщо людина бажає щось дорожче – має бути можливість доплатити", – підкреслив експерт.
А поки українці, яким немає куди повертатися, чекатимуть на ремонт чи будівництво нового житла, для них можна запропонувати модульні будинки, проживання в готелях, відпочинкових комплексах, гуртожитках при вишах.
Спрощена процедура
Народні депутати 13 травня внесли зміни до процедур у сфері містобудівної діяльності під час війни. Нещодавно ухвалений закон стосується процедури відновлення знищених під час війни населених пунктів.
Він передбачає, що в Україні діятиме програма комплексного відновлення міст, сіл і ОТГ. На її основі визначатимуть пріоритетні об’єкти та комплекс заходів для їхньої відбудови. Окрім цього, програма визначає:
- нормативні процедури розміщення тимчасових споруд та комплексів для переселенців;
- процедури щодо нового будівництва чи реконструкції будівель;
- розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених внаслідок збройної агресії РФ;
- обстеження пошкодженого житла;
- подальші зміни до будівельних норм тощо.
Кожен план відновлення міста, села чи території ОТГ затверджуватиме місцева влада з можливістю громадських обговорень.
Як раніше розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, поки що відбудова українських міст проходить оперативно, але здебільшого відновлюють об’єкти критичної інфраструктури. "Сьогодні" також розповідали, яку концепцію тимчасового, але якісного житла для переселенців пропонують архітектори.