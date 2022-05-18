Відбудова зруйнованих міст після війни: як ефективно забезпечити українців житлом

Концепцію відбудови знищеного загарбниками житла слід добре обміркувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відбудова зруйнованого житла та спорудження нових будинків для українців, які втратили домівки через війну, – одне з ключових питань повоєнного життя країни, про яке варто подумати вже зараз.

Засновник Школи професійного девелопменту UrbanLand Ігор Райков у колонці для "НВ Бізнес" розповів, що потрібно робити для грамотного забезпечення громадян квартирами.

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За його словами, людям потрібно дати вибір та свободу, а рішення щодо компенсацій за втрачене житло мають бути швидкими. Водночас будувати треба не нашвидкуруч, а якісно.

"Спочатку має відбутись містобудівне проєктування з переосмисленням функцій", – переконаний Райков.

На місці зруйнованої дев’ятиповерхівки необов’язково будувати нову, а замінити її чимось багатофункціональним. Доцільно розділити квартал на ділянки й передати через інвестиційні конкурси різним девелоперам.

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"Впевнений, що резерви на будівництво можливо знайти всередині країни, але для цього потрібно рахувати та аналізувати", – додав Райков.

Житло для переселенців

Станом на зараз офіційно зареєстровано 11 млн переселенців – це 7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 4 млн українців за кордоном. З них забезпечити тимчасовим і постійним житлом потрібно буде приблизно 5% громадян.

Держава вже почала збирати дані про втрачене житло. Окрім інформації про стан будівлі, слід уточнити, чи є в людини де мешкати тимчасово. Водночас зруйновані будівлі слід розділити на категорії:

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повністю зруйновані;

потребують реконструкції;

потребують капремонту.

"Замість повністю зруйнованих будинків держава має надати інше, співставне за параметрами житло, у тому самому місті або у іншому місті на вибір людини, якщо вона втратила роботу або місто окуповане", – зазначив засновник UrbanLand.

Види компенсацій

Компенсації слід надавати не у грошовій формі, а у вигляді сертифіката на суму, еквівалентну втраченому житлу. Можливе відкриття спецрахунку, обміну втраченої квартири на садибу чи навпаки.

Одним з найшвидших і, мабуть, найпопулярніших варіантів стане купівля житла на вторинному ринку. Це дозволить швидко забезпечити українців домівками. У Києві та великих містах останніми роками спостерігався будівельний був, тож є чимало інвестиційних квартир, у яких власники не проживали.

З будинками, які зруйновані частково, потрібно визначитися щодо пріоритетних робіт та комплексного ремонту, який можна виконати за кілька місяців. Водночас складніше буде з приватними будинками, вартість яких потрібно швидко обрахувати.

"Тут мають бути напрацьовані типові рішення щодо опосередкованої вартості того, що компенсує держава, якщо людина бажає щось дорожче – має бути можливість доплатити", – підкреслив експерт.

А поки українці, яким немає куди повертатися, чекатимуть на ремонт чи будівництво нового житла, для них можна запропонувати модульні будинки, проживання в готелях, відпочинкових комплексах, гуртожитках при вишах.

Спрощена процедура

Народні депутати 13 травня внесли зміни до процедур у сфері містобудівної діяльності під час війни. Нещодавно ухвалений закон стосується процедури відновлення знищених під час війни населених пунктів.

Він передбачає, що в Україні діятиме програма комплексного відновлення міст, сіл і ОТГ. На її основі визначатимуть пріоритетні об’єкти та комплекс заходів для їхньої відбудови. Окрім цього, програма визначає:

нормативні процедури розміщення тимчасових споруд та комплексів для переселенців;

процедури щодо нового будівництва чи реконструкції будівель;

розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених внаслідок збройної агресії РФ;

обстеження пошкодженого житла;

подальші зміни до будівельних норм тощо.

Кожен план відновлення міста, села чи території ОТГ затверджуватиме місцева влада з можливістю громадських обговорень.

Як раніше розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, поки що відбудова українських міст проходить оперативно, але здебільшого відновлюють об’єкти критичної інфраструктури. "Сьогодні" також розповідали, яку концепцію тимчасового, але якісного житла для переселенців пропонують архітектори.