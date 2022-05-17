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СЬОГОДНІ Industry Будівництво

Українці повернулись до будівництва: в яких регіонах просять найбільше дозволів

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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17 травня, 16:08
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Розповідаємо, у яких регіонах України почали найбільше будівельних робіт та ввели в експлуатацію нових об'єктів під час війни
Попри війну українці розпочинають нове будівництво
Попри війну українці розпочинають нове будівництво / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни України з РФ багато об'єктів постраждали від обстрілів ворога. Деяке будівництво заморозили. Однак відбудову житла й інших об'єктів починають уже зараз, хоча воєнний стан триває.

З кінця лютого Державна інспекція архітектури та містобудування України опрацювала понад 5800 звернень, які стосуються будівництва. Про це повідомили у пресслужбі органу.

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Звідки надходить найбільше звернень

Найбільше нових об'єктів розпочинають будувати у трьох західних областях: Львівській, Закарпатській та Хмельницькій. Саме там видали найбільшу кількість дозволів.

Львівська область також є лідером із виданих сертифікатів про прийняття об'єктів в експлуатацію.

Відновлення почалося в тих населених пунктах, які були під тимчасовою окупацією. Інфраструктура в цих районах дуже постраждала, і тепер інспекція отримує звернення щодо об'єктів у Чернігівській, Сумській, Київській областях.

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Загалом за 2 місяці, з 15 березня до 15 травня, статистика ДІАМ України така:

  • 2200 повідомлень про початок будівельних робіт;
  • 2950 декларацій про готовність об'єкта до експлуатації;
  • 130 дозволів на виконання будівельних робіт;
  • 100 сертифікатів про прийняття об'єкта в експлуатацію;
  • 470 змін до повідомлень, декларацій та дозволів.

Зруйновані міста та села відновлюватимуть за спрощеною процедурою

Раніше ми розповідали, що після того, як відповідний закон набере чинності, в Україні буде запроваджено програму комплексного відновлення населених пунктів та територій. У ній будуть визначені пріоритети для відновлення міст та сіл, які постраждали внаслідок бойових дій.

Кожен план відновлення міста, села чи території ОТГ затверджуватиме місцева влада з можливістю громадських обговорень. Він має містити загальний опис населеного пункту й інформацію про його підготовку до будівництва, а також про обсяги шкоди, завданої об’єктам інфраструктури.

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Також ми писали про те, як держава планує відбудовувати Україну під час та після війни.

Як пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, поки що відбудова проходить оперативно і стосується переважно критичної інфраструктури. Бо війна і бойові дії тривають, і все може бути зруйновано повторно. Тому наразі великі проєкти відбудови не починають.

А от великий план повоєнної відбудови має декілька етапів. Ми розповіли, як відбудовуватимуть Україну після бойових дій.

Ми писали, що через постійну небезпеку та руйнування логістичних ланцюжків постачання будівельних матеріалів значно ускладнилося. Через це повномасштабна війна з Росією сильно вдарила по цінах на будівельні матеріали.

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