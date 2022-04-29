Все-таки на нашей стороне? Какое решение приняла Германия насчет эмбарго на нефть РФ

Германия решила поддержать запрет на нефть РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Германия выступала против введения эмбарго на российские энергоресурсы. По словам канцлера Олафа Шольца, было определенное волнение, что санкции против РФ за ее войну против Украины могут ударить больше по странам ЕС, чем по агрессору.

Однако вицеканцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабэк заявил, что Германия не будет блокировать эмбарго ЕС на нефть из России. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

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Какую позицию заняла Германия

"Мы больше не будем сталкиваться с национальной катастрофой. Мы достигли большого прогресса по нефти и могли бы присоединиться к эмбарго, если бы это произошло. Германия не стоит на этом пути", – заявил министр Хабек.

Ранее он заявлял, что Германия сократила зависимость от российских энергоресурсов. Это произошло после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Хабек заявлял о таких цифрах: импорт нефти из РФ сократился с 35 до 25%, газа – с 55 до 40%.

Сейчас известно, что цель Германии на 2022 год – снизить зависимость до 30%. Достичь почти полной независимости от российского газа Германия намерена к лету 2024 года.

Почему все так ждут запрета российских нефти и газа

Ранее "Сегодня" пообщались с финансовым аналитиком и экономистом Алексеем Лупоносовым, и узнали, что эмбарго – это одно из необходимых условий для того, чтобы остановить войну против Украины.

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"Приводилась статистика о том, что около 40 млрд евро только за энергоресурсы было переведено в РФ Евросоюзом, а помощь, предоставленная за это же время Украине от ЕС, составляла лишь 8 млрд", – объясняет Лупоносов.

В связи с этим возникает вопрос – как мировое сообщество сможет обуздать Путина, если только за энергоресурсы и только от стран ЕС он получает около 40 млрд евро за 40 дней, то есть почти по миллиарду в день.

"Поэтому требование стратегов из всех поддерживающих нас стран состоит в том, чтобы Россию прекратили подпитывать живыми деньгами", – рассказывает аналитик.

Путину нужно платить зарплаты тем же военным и налаживать новые каналы экспорта через Китай. Остановить это можно, перекрыв поток валют в Россию, а этому поможет эмбарго на энергоресурсы.

О том, сработает ли это быстро, читайте в нашем материале.

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"Сегодня" также писали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян, и рассказывали, как эмбарго на нефть изменит их жизнь навсегда.