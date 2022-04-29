Таки на нашому боці? Яке рішення ухвалила Німеччина щодо ембарго на нафту РФ

Німеччина вирішила підтримати заборону на нафту РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німеччина виступала проти введення ембарго на російські енергоресурси. За словами канцлера Олафа Шольца, були певні хвилювання, що санкції проти РФ за її війну проти України можуть вдарити більше по країнах ЄС, ніж по агресору.

Однак віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина не блокуватиме ембарго ЄС на нафту з Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю каналу ZDF.

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Яку позицію зайняла Німеччина

"Ми більше не зіштовхуватимемося з національною катастрофою. Ми досягли великого прогресу щодо нафти і могли б приєднатися до ембарго, якби це сталося. Німеччина не стоїть на цьому шляху", – заявив міністр Хабек.

Раніше він уже заявляв, що Німеччина скоротила залежність від російських енергоресурсів. Це сталося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Хабек заявляв про такі цифри: імпорт нафти з РФ скоротився з 35 до 25%, газу – з 55 до 40%.

Зараз відомо, що мета Німеччини на 2022 рік – знизити залежність до 30%. Досягти майже повної незалежності від російського газу Німеччина має намір до літа 2024 року.

Чому всі так чекають заборони російських нафти та газу

Раніше "Сьогодні" поспілкувалися з фінансовим аналітиком та економістом Олексієм Лупоносовим, і дізналися, що ембарго – це одна з необхідних умов для того, щоб зупинити війну проти України.

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"Наводилася статистика про те, що близько 40 млрд євро лише за енергоресурси було переведено до РФ Євросоюзом, а допомога, надана за цей же час Україні від ЄС становила лише 8 млрд", – пояснює Лупоносов.

У зв'язку з цим постає питання – як світова спільнота зможе приборкати Путіна, якщо тільки за енергоресурси і лише від країн ЄС він отримує близько 40 млрд євро за 40 днів, тобто майже по мільярду на день.

"Тому вимога стратегів з усіх країн, які нас підтримують, полягає в тому, щоб Росію припинили підживлювати живими грошима", – розповідає аналітик.

Путіну потрібно платити зарплати тим самим військовим і налагоджувати нові канали експорту через Китай. Зупинити це можна, перекривши потік валют у Росію, а цьому допоможе ембарго на енергоресурси.

Про те, чи спрацює це швидко, читайте у нашому матеріалі.

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"Сьогодні" також писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян, і розповідали, як ембарго на нафту змінить їхнє життя назавжди.