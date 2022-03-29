Всего за сутки: энергетики оперативно вернули свет жителям Киева и Донецкой области

Энергетики продолжают работат не смотря на войну / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

В Украине продолжаются боевые действия против российской армии, вторгшейся в нашу страну 24 февраля. Тем временем энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру в тех населенных пунктах, которые были освобождены от захватчиков из РФ.

Об этом сообщает в пресс-службе компании ДТЭК Рината Ахметова.

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Так, за прошедшие сутки восстановили свет для 153 тысяч семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях, чьи дома остались без света из-за действий российских оккупантов.

Над ликвидацией повреждений инфраструктуры в Киеве, которые появились после обстрелов столицы российской армией, над возвращением света в дома жителям Киева работали 7 аварийно-восстановительных бригад. Аварийщикам удалось отремонтировать сеть и возобновить поставки электроэнергии для 82 тыс. семей.

В Киевской области, территорию которой тоже обстреливал враг, частично электроснабжение было восстановлено для 52 тысячи семей.

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"Свет вернули в 143 населенных пунктах в пяти районах: Киево-Святошинском, Вышгородском, Бориспольском, Броварском, Макаровском, обесточенных из-за боевых действий", – отметили в ДТЭК.

Тем временем в Донецкой области энергетикам удалось возобновить электроснабжение в 9 населенных пунктах в Авдеевском, Константиновском, Марьинском районах. В целом за прошедшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 19 тыс семей в Донецкой области.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений" , – отметили в ДТЭК.

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Ситуация с электросетями

Активные боевые действия против российских оккупанов продолжаются почти в каждом регионе Украины. Аварийным бригадам ДТЭК практически каждый день приходится ремонтировать пострадавшую от взрывов и обстрелов инфраструктуру.

Так, недавно аварийщикам удалось восстановить электроэнергию для 21 800 семей на Киевщине и Донбассе.

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