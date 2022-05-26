Выход найден? Европа придумала, как окончательно слезть с газовой иглы РФ

Будущий проект призван изменить геополитическую ситуацию в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз хочет построить газопровод из Испании в Италию. Это, по словам экспертов в газовой сфере, поможет частично избавиться от зависимости от РФ.

Об этом пишет испанская газета El Pais.

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Все это будет строиться в рамках плана REpowerEU, цель которого, собственно, уменьшить потребление голубого топлива из России.

Как собираются воплотить проект?

"Идея состоит в том, чтобы выгружать LNG в порту Барселоны, превращать его там в газообразное состояние и получать трубой", – объяснил суть проекта собеседник издания.

Испания имеет шесть заводов по регазификации сжиженного природного газа, которые не работают на полную мощность, потому что стране столько не нужно, а транзит газа в Европу ограничен из-за недостаточной мощности имеющихся газопроводов. По словам экспертов в газовой сфере, этот проект способен в буквальном смысле изменить геополитическую ситуацию.

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"Францию, которая никогда не хотела газового коридора с Испанией, можно обойти, и это может заставить Елисейский дворец задуматься. У Испании теперь есть альтернатива, увидим, как будет развиваться ситуация", – говорит собеседник издания.

Наряду с этим Испания настаивает на перезапуске проекта гзопровода MidCat. Он мог бы соединить газотранспортные системы Испании и Франции с перспективой переориентации на водород в будущем.

С "Газпромом" досрочно расторгают контракт

Польша решила не дожидаться конца года и расторгнуть контракт на поставки газа с российским "Газпромом".

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Кроме этого, поляки отказались открывать счета в рублях по требованию Кремля, а польская национальная газовая компания PGNiG сообщила, что ее газовое хранилище заполнено почти на 80%.

Стоит учесть тот момент, что чем ближе лето, тем ниже спрос на природный газ.

В любом случае, Польша без газа не останется, ведь страна имеет альтернативные источники поставок голубого топлива через терминал для его приема в Свиноуйсьце, а также магистральный газопровод с Литвой.

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