За рынком не угнаться! Как менялись цены на нефть Brent и WTI за первые полгода

Как менялись цены на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полудня в пятницу, 1 июля, нефтяные фьючерсы демонстрируют рост, после резкого спада, который началася накануне.

Об этом пишет Интерфакс-Азербайджан.

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Так, сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures стали дороже на 2,61 долл. (2,39%) – до 111,63 долл/ баррель.

А нефть марки WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) тоже прибавила в цене на 2,34 доллара (2,21%) – до 108,10 долл/баррель.

Отмечается, что нефть Brent, судя по данным Dow Jones Market Data, в июне 2022 года сначала стала дешевле на 6,5% в июне, но по итогам второго квартала цена выросла на 6%.

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Что касается нефти WTI, то ее цена сначала тоже снизилась — на 7,8% в первый месяц лета. Но потом стоимость черного золота выросла на 5,5%., свидетельствуют данные.

Как Россия зарабатывает на нефти

Рыночная стоимость флагманской российской нефти марки Urals стала дороже на 15 долларов за последний месяц. Сейчас ее продают по 90 долларов за баррель.

На российскую нефть есть спрос, поскольку черное золото РФ активно покупают страны Азии. К тому же в последние недели появилось много небольших торговых домов, которые хотят вести бизнес с Россией. Все это помогает агрессору сохранять потоки нефти в Азиатский регион.

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Ранее мы рассказывали, в какой стране нашли запасы нефти на 1 млрд долларов. Также мы писали, кто помогает Путину продавать нефть на Запад.